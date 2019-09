ADEMÁS:

La noticia la confirmó ella misma durante los festejos por la llegada de Maradona a la cancha de El Lobo. “Yo ya colgué los botines y me dedico a entrenar y a jugar de forma amateur pero tengo un proyecto. Tengo dos academias de fútbol de niñas, con 50 nenas, y este lunes abro otra academia más”, reveló Oliva al canal TN.

“Tengo la certeza de que este proyecto me funciona y a mí me gusta eso de que las nenas, desde muy pequeñas, tengan una formación en el fútbol femenino que (es algo) no está pasando en todos lados. Cada vez hay más clubes que tienen sub 10, sub 12 y tienen lugar para formarse y mañana ser jugadoras. Y me encantaría plasmar esto en Gimnasia y Esgrima de La Plata”, agregó.