Gallardo quiere un delantero más en River y el elegido es Ávalos. Argentinos pediría u$s 2,5 millones pero Braian Romero podría ingresar en las tratativas.

"En un momento estuvo la posibilidad de ir a Boca, pero no se llegaron a conversaciones adelantadas. Fueron charlas donde hubo más preguntas que otra cosa. Con Román (Riquelme) no hable en ningún momento, sí con gente cercana a él. De todas maneras no hemos avanzado mucho", desmintió tiempo atrás Gabriel Ávalos, quien fue buscado por Boca en el último mercado de pases y ahora negocia con River.