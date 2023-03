Roberto Mancini comparó a Mateo Retegui con Gabriel Batistuta

"Me recuerda a otros jugadores argentinos que han estado en Italia. Es un chico joven, necesita un tiempo para adaptarse pero tiene cualidades. Es inteligente, educado, esperemos lo mejor. Es un delantero centro clásico, veo que muchos lo comparan con (Germán) Denis. Me recuerda más a Batistuta cuando llegó a Italia. Es joven, necesita adaptarse, pero no creo que tarde mucho” , aseguró Mancini.

Con 54 goles, Batistuta es el segundo máximo goleador de la Selección Argentina, solo detrás de Lionel Messi, que tiene la bestialidad cifra de 98 tantos y contando. Batigol fue uno de los mejores delanteros de los años 90' y en Italia dejó una imborrable huella: se consagró como ídolo de Fiorentina y gritó campeón de la Serie A con Roma en la temporada 2000/01 junto a Walter Samuel y Abel Balbo. De hecho, el Bati está en el Top 15 máximos goleadores de la historia de la Serie A.

Fr2H8faWIBUIWwq.jfif

Por su parte, Verratti, compañero de Retegui en Italia que portará la cinta de capitán debido al retiro de Giorgio Chiellini y la ausencia de Leonardo Bonucci, también se refirió a la convocatoria de Retegui y comentó que le dejó una gran impresión: "Es un chico inteligente y educado, me causó buena impresión. Como dijo el entrenador, habrá que darle tiempo, sólo tuvo dos entrenamientos, pero físicamente ha causado una excelente impresión. Seguro que nos dará una gran mano".

Al ser consultado hace unos días, Lionel Scaloni fue muy claro sobre el tema Retegui. Confesó que "no estaba convencido de convocarlo" y que no busca cortarle la trayectoria. "Yo soy partidario de no intentar convencer a nadie", señaló el nacido en Pujato, quien lo comparó con el caso de Marcos Senesi.

Sin embargo, pese a que no vestirá los colores celeste y blanco, el DT campeón del mundo de 44 años le deseó la mayor de las suertes al delantero de Tigre, actual goleador de la Liga Profesional 2023, que pertenece a Boca. "Si juega para Italia, esperemos que le vaya bien", expresó.

En la misma sintonía, Scaloni afirmó que "no tiene sentido pensar si (Retegui) podía estar en Argentina o no porque nosotros no estábamos convencidos de convocarlo". Y agregó: "No podemos decirle que no vaya a Italia porque, a lo mejor, puede venir a Argentina. A lo mejor".