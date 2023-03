Omar de Felippe con ganas de dirigir a Independiente

"Me seduce, no le tengo miedo. No estoy ansioso, creo que los dirigentes tomarán su decisión, analizarán qué les conviene. No necesariamente me tiene que llamar a mí. Mi representante no sé si habló, pero está al tanto. Veo que están manejando otras ofertas, yo tuve otros ofrecimientos", contó en el programa radial Doble Amarilla, de D Sports Radio.

1487036935465.jfif

A su vez, el técnico que estuvo en Platense hasta fines de 2022, analizó el presente del conjunto de Avellaneda: “En este momento de Independiente no hay que perder la calma y llevar a cabo la idea que uno pretende. En Olimpo estuvimos mucho tiempo sin ganar después de ascender. Lo importante es el mensaje y debe ser el mismo”.

"El pasado y conocer el club te da un desenvolvimiento distinto, pero no creo que pueda tener espalda o no me la quiero creer por si tengo que ir porque hay que laburar y ganar. A cualquier club que vayas la espalda te dura dos partidos no más", remarcó.

Por último, sobre los 12 partidos en los que fue DT del Rojo, reflexionó: "Yo disfruté mi paso por Independiente. Pasaban un montón de cosas pero yo me sentía útil para ese momento del club”.

Doman y el perfil del próximo entrenador de Independiente

"Independiente necesita sumar puntos, necesitamos un técnico que sume puntos", comentó Fabián Doman. "Queremos tener el técnico definido, pero tampoco queremos apurarnos. Mucha gente se ofrece a dirigir Independiente. Estamos hablando con tres o cuatros alternativas viendo qué es lo mejor desde el proyecto deportivo y lo económico", agregó el presidente del Rojo. Además de De Felippe, Pablo Guede y Ricardo Zielinski son otros candidatos.