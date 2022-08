Rossi: "Estamos pasando un momento medio complicado"

Al ser consultado por su tapada en el penal ejecutado por el arquero Gaspar Servio, respondió: "Sabía que pateaba penales, lo había visto. Tuve la suerte de poder adivinar y atajarlo".

"Lamentablemente no pudimos quedarnos con los tres puntos que es lo que buscábamos. Lo importante es seguir sumando para el equipo", continuó.

Analizando el desarrollo del encuentro, el arquero comentó: "Carlos (Tevez) planteo un partido donde ellos ocuparon bien los espacios atrás. Nos costó un poco generar juego porque no teníamos los espacios suficientes. Pero tratamos de hacer lo mejor y plasmar lo que entrenamos".



Por último, Rossi hizo referencia a su futuro en Boca con la llegada de Sergio Romero y declaró: "Mi idea siempre fue quedarme en el club, después hay cosas que no son decisiones mías. Yo estoy para entrenar, para sumar en donde me toque. Esperemos que todo siga bien. Y quiero agradecerle a la gente por el apoyo".