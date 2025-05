Julio Vaccari le metió presión a Boca: "Son candidatos, tienen una sola competencia"

En conferencia de prensa, el entrenador fue consultado sobre una frase en febrero, en la que había señalado a River, Estudiantes y Boca como candidatos a ser campeón. "Siempre lo van a hacer y Boca tiene una sola competencia, entonces hoy es aún más candidato que cuando lo dije", aseguró Vaccari.

A su vez, sobre el desempeño de sus dirigidos en la victoria frente a la Lepra mendocina analizó: "El primer tiempo nos costó la verticalidad en los metros finales, pero en el segundo los muchachos salieron con una decisión de ir en busca del arco rival, las situaciones se dieron y encontramos el gol".

Además destacó el desempeño de los laterales, Federico Vera y Álvaro Ángulo, ya que dijo que como el rival tenía gente por el centro, "las chances aparecieron por las bandas" y resaltó que el ex-Unión pudo controlar a Sebastián Villa, a quien catalogó como "uno de los más determinantes del fútbol argentino".

Por otro lado, obviamente el entrenador de 44 años también se refirió al tanto de chilena que anotó Santiago Montiel: "La verdad que no sé si fue el mejor que ví en una cancha, pero sí que fue un golazo, de esos goles que quedan en la historia del fútbol porque es muy atípico. No recuerdo muchos desde ese lugar. Nos sirvió para ganar y muy feliz por él que venía con bastantes inconvenientes y pudo jugar de buena manera y lo coronó así".

Por último, ante una posible salida del chileno Felipe Loyola y el defensor Kevin Lomónaco, quienes son dos jugadores seguidos por varios equipos, Vaccari se sinceró: "No puedo pensar en un mercado de pases, no te puedo mentir. Hoy venía en el colectivo y se sentaron algunos dirigentes para preguntarme qué partidos había visto y no vi ninguno porque tenía que ver todas las situaciones de Independiente Rivadavia. Sí digo que perderlos sería una pena para Independiente porque son futbolistas que levantan la vara y encajan justo en la institución, pero no lo pienso".