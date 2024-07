San Lorenzo cerró a Nahuel Bustos, pero no termina de levantar la inhibición

El futbolista llega a la institución porteña por un año y con opción de compra de 3,5 millones de dólares por el 70 por ciento del pase.

San Lorenzo logró así sumar un refuerzo importante en la delantera, tras la salida de Adam Bareiro a River Plate. El elenco azulgrana estaba debilitado en su ofensiva, pero la llegada de Bustos podría ser un alivio para el entrenador, Leandro Romagnoli.

El delantero centro buscará sumar minutos dentro del terreno de juego e intentará aportar la mayor cantidad de anotaciones, en un segundo semestre importante para el Ciclón.

El problema es que el entrenador sigue a la espera de la habilitación de los refuerzos que llegaron en el último mercado de pases. En las tres fechas que se disputaron del torneo local, San Lorenzo no puido contar con ellos.

“A los refuerzos los estamos esperando desde el primer partido. Su llegada se está demorando más de la cuenta. Nos hace bien contar con ellos porque tenemos más recambio y competencia interna. Vamos a mejorar mucho más cuando se incorporen los que vinieron”, expresó Romagnoli en Universo Azulgrana.

El entrenador aún no sabe si podrá contar con ellos para el clásico ante Independiente del próximo sábado. “Hasta ahora no me confirmaron que estén. Falta un pago y que San Lorenzo reciba el ok de la gente que tiene que recibirlo. Ahí estarán habilitados pero hasta el momento no”, agregó el Pipi.