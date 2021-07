San Lorenzo reactivó las negociaciones por Nicolás Fernández

Luego de confirmarse que el goleador Franco Di Santo continuará en el club, el Ciclón volvió a activar las negociaciones por otro de sus jugadores. Desde Defensa y Justicia vienen observando a Fernández hace bastante y la intención es tenerlo para cubrir la salida de Braian Romero, reciente incorporación de River.

ADEMÁS:

Racing suma a Javier Correa como nuevo refuerzo

River: Enzo Fernández y Braian Romero en la Libertadores

El equipo de Boedo necesita dinero y no descarta la posibilidad de confirmar la salida de una de sus figuras. Cabe destacar que el entrenador Paolo Montero cuenta con varias alternativas en el ataque. Igualmente de confirmarse su ida, será una importante baja de cara al comienzo de la segunda temporada.

Alexander Díaz, Ezequiel Cerutti, Luis Sequeira y Agustín Hausch, son quienes están en condiciones de tomar el puesto de segundo delantero.

No hay nada confirmado, pero lo cierto es que Montero no podrá contar con Uvita para el arranque del torneo ante Arsenal, ya que si juega no podría pasar a otro equipo argentino.