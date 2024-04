San Martín de Tucumán superó a Agropecuario y es líder

Thiago Penalba, a los 4 minutos de la primera parte, le dio la victoria al elenco de la Ciudadela, que con esta victoria superó en la tabla de la Zona A a Quilmes, que aún tiene un partido pendiente que disputará este domingo como visitante ante Racing de Córdoba.

En realidad, los tucumanos quedaron segundos a dos unidades, pero al Cervecero le desconatarán tres puntos al final de la fase regular debido a los incidentes que produjeron sus hinchas en el Reducido de la temporada pasada.

En los otros encuentros de la Zona A disputados este sábado, Estudiantes de Buenos aires venció a Tristán Suárez en condición de visitante por 1-0 con gol de Ignacio Vallejos a los 30 minutos de la parte complementaria. Y Patronato de Paraná (Ezequiel González) y Talleres de Remedios de Escalada (Nicolás Molina) igualaron 1-1.

Por la Zona B, Almagro profundizó el mal momento de Almirante Brown al vencerlo 1-0 con gol de Matías Molina; en el final fue expulsado Luca Falabella del Tricolor.

Y Nueva Chicago se hizo fuerte de local y derrotó a Mitre de Santiago del Estero 1-0 con gol de Maximiliano Amarfil a los 20 minutos de iniciado el partido.

Mañana la fecha tendrá continuidad con el siguiente programa: Brown de Adrogué - Colón (13.10, por TyC Sports); Brown (Madryn) - Arsenal (15); Deportivo Morón - Aldosivi (15); Alvarado - San Miguel (15.30); San Telmo - Deportivo Madryn (15.30); Temperley - Estudiantes de Río Cuarto (15.30); San Martín de San Juan - Atlético Rafaela (16); Gimnasia y Esgrima (Jujuy) - Maipú (16); Güemes - Ferro (16.30); Chaco For Ever - Defensores Unidos (16.30); Gimnasia (Mendoza) - Gimnasia y Tiro de Salta (16.30); All Boys - Chacarita (19.10, por TyC Sports); Racing de Córdoba - Quilmes (21.10, por TyC Sports).

(*) A Quilmes se le desconatrán 3 puntos al finalizar la fase regular.