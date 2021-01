Sarmiento de Junín se refuerza pensando en Primera División

EL 16 de enero el equipo de Mario Sciacqua venció por penales a Estudiantes de Río Cuarto, luego de empatar 1-1 en tiempo reglamentario, y rápidamente la dirigencia comenzó con la búsqueda de refuerzos para preparar al plantel que afrontará la Copa Diego Armando Maradona desde el 12 de febrero.

La primera incorporación fue la de Gabriel Gustavo Alanís, el volante por izquierda de 26 años que llegó proveniente de Godoy Cruz y firmó contrato hasta diciembre de este año.

En declaraciones con el sitio oficial de Sarmiento, el cordobés manifestó :"Tuve una charla con el técnico en la que me demostró su interés y me describió cómo era el club y la ciudad. Yo no lo dude y tomé la decisión de venir para acá".

El otro refuerzo del conjunto de Junín es Nicolás Bazzana, el defensor que llega desde Estudiantes de La Plata, donde no iba a ser tenido en cuenta por Ricardo Zielinski, y que también se vinculó con el club hasta diciembre de este año, con un préstamo sin cargo ni opción de compra.

Por último, el mediocampista Fausto Montero, de 32 años, viene de rescindir su contrato en Argentinos Juniors, donde no tenía lugar porque el flamante entrenador Gabriel Militó le comunicó que no estaba en sus planes, y firmará un contrato por dos años.

Mientras tanto, el plantel profesional comandado por Sciacqua se prepara en el centro de alto rendimiento de Junín enfocándose en la Primera División, donde el Verde no juega desde 2017.

El entrenador va estructurando el equipo y ya hay varios futbolistas que no figuran en sus proyectos, como Francisco Molina, Francisco Oliver, Juan Cruz Franzoni, Maximiliano Fornari y Pablo Fernández, aunque también podrían sumarse más jugadores a la lista.