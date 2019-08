"Aunque la Selección es prioridad, no voy a convocar jugadores de River y Boca porque son partidos amistosos y entiendo que se juegan mucho. Además la siguiente gira será en Europa y jugaríamos un miércoles, la tendrían complicado para viajar. Tenemos claro que no vamos a perjudicarlos", señaló.

En diálogo con la prensa antes de partir hacia los Estados Unidos, el técnico añadió: "No queremos interferir, ya tuvimos la experiencia del año pasado con jugadores lesionados y no está bueno, no queremos que eso pase".

Argentina tiene un partido programado con Alemania para el 9 de octubre en el estadio Signal Iduna Park en Dortmund mientras que jugaría otro ante la Selección del País Vasco para el 13 del mismo mes, el cual aún no fue confirmado por la AFA.

Scaloni no convocará a futbolistas de River y Boca debido a que el 1 y el 22 de octubre los dos clubes se enfrentarán en semifinales de la Copa Libertadores.

El entrenador viajó a los Estados Unidos para empezar a preparar los amistosos que se le vienen a la Selección: el próximo jueves 5 de septiembre frente a Chile a las 23.00 en Los Ángeles, y el martes 10, a las 22.00, en el Alamodome, de San Antonio, ante el México de Gerardo Martino.

"Son amistosos en los que tenemos la posibilidad de seguir viendo jugadores, sobre todos chicos, que vienen andando muy bien y qué mejor que verlos en estos partidos. Hay algunos jugadores que vienen de la pretemporada, entrenaron poco y creímos que no era lo ideal tenerlos en esta convocatoria.

El caso de Sergio (Agüero), por ejemplo, es evidente que es mejor que se entrenen en sus clubes y se pongan de la mejor manera para luego estar al 100%", dijo.

Scaloni manifestó además que "no tendría que ser sorpresa" que los jugadores Adolfo Gaich y Nicolás Domínguez sean convocados y al respecto comentó: "La idea es que sientan lo que es estar cerca de los más grandes y ¿por qué no darles la oportunidad de jugar?".

"El caso de (Leonardo) Balerdi también, que tiene gran futuro y necesitamos verlo. No quiere decir que los demás pierdan protagonismo, nosotros necesitamos que estos chicos se acostumbren a estar en la Selección y que no sea algo pasajero, que no les parezca inalcanzable", aseveró.

En tanto indicó: "No es que me preocupa el lateral derecho. Renzo (Saravia) cambió de club y consideramos que es mejor que se quede entrenando, contamos con que va a ser un jugador interesante para la Selección".

"Juan Foyth para nosotros es una apuesta y nos hubiera gustado que siguiera jugando ahí pero está lesionado. En este caso viene Gonzalo Montiel, que ya había estado con nosotros y Nicolás Figal", expresó.

El entrenador destacó luego que la relación de su cuerpo técnico con los futbolistas de la Selección "siempre fue buena" y manifestó: "Imagino que la decisión de continuar con nosotros no radica en que los jugadores estén de acuerdo, tiene que ver con más cosas. Queremos seguir con esta línea".