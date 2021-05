Se cumplen 21 años del histórico "caño" de Riquelme a Yepes

Embed

En el encuentro de ida en el Monumental, River se había impuesto 2-1 y el DT del Millonario de ese momento, Américo Gallego, en la conferencia de prensa realizó una chicana hacía los de Boca que lo persigue hasta el día de de hoy: “De Boca no me preocupa nada. Y otra cosa, si ellos ponen a Palermo en el banco, yo lo pongo a Enzo Francescoli”, declaró luego las versiones que aseguraban que Martín Palermo volvería en la vuelta. El Titán había sufrido una seria lesión ligamentaria el 13 de noviembre de 1999 y hasta ese momento no había regresado a las canchas. Mientras que el ídolo de River, Francescoli, llevaba casi tres años retirado.

El marcador, en el partido de vuelta, recién se abrió a los 14 minutos del complemento, luego de un gran pase de Román para la aparición del Chelo Delgado por el segundo palo. Para potenciar al equipo, el técnico de Boca dispuso la entrada de Palermo y el estadio se vino abajo como en un gol. Faltando siete minutos para el final, Roberto Trotta le cometió una clara falta dentro del área al ingresado Sebastián Battaglia; el árbitro sancionó penal el 10 lo convirtió en gol.

La expulsión de Gustavo Lombardi a los 41 dejó a River con uno menos. Fue ahí cuando Riquelme apareció con una de sus jugadas más recordadas: el caño a Mario Yepes. Cuando ya se jugaba el adicional, Palermo con tres jugadores que intentaban bloquearlo encontró el espacio justo y colocó la pelota en el palo derecho de Bonano. Poniendo el 3-0 que le dio el triunfo al Xeneize.

Por todo este contexto es que se recuerda cada año el magnífico caño de Juan Román Riquelme, actual vicepresidente de Boca, sobre el ex defensor colombiano. Habían conseguido una gran clasificación a semifinales de la Copa Libertadores dejando fuera al eterno rival River Plate. El torneo finalizó con el equipo de Carlos Bianqui conquistando el trofeo más importante del continente en el Morumbí frente a Palmeiras.