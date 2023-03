En una entrevista con Boca de selección, por Radio del Plata AM 1030, Battaglia opinó sobre lo que vive su excompañero en el Xeneize: "No sé si está en el lugar que quería estar, es algo que tiene que ver él. Imagino que lo estará disfrutando o no, pero lo debe responder él. En su momento por ahí no se lo veía en este lugar, pensamos que mantendría otra función donde estaba más relajado. Nunca lo vi con intenciones de dirigir Primera, pero quizás su pensamiento cambió".

Pese a eso, le dejó un mensaje al técnico que lo suplantó en el cargo tras su conflictiva salida luego de la eliminación en la Copa Libertadores. "Con Hugo ahora no tengo relación, antes tenía lo laboral de estar todo el día en el club y haber compartido equipo pero hoy tiene la posibilidad de estar al frente del equipo y al mando de Boca. Le diría que siga su intuición, su pensamiento y esté convencido de lo que hace. Lo que crea conveniente para el equipo, que lo pueda hacer", señaló.

En ese sentido, ante las críticas que recibe el actual DT del Xeneize, evitó la polémica. "No tengo que responder si está capacitado o no, seguramente debe estar haciendo su trabajo para que el equipo funcione", se limitó a decir. Además, sobre los históricos rumores durante la actual gestión por la influencia del Consejo de Fútbol en los armados del equipo, explicó: "Siempre hay charlas. Seguro hay cosas consensuadas y otras que no, pero está en cada uno decidir lo que piensa que es lo mejor para el equipo y uno debe estar convencido. Para eso hay un figura de entrenador que está al frente del grupo".

Por otro lado, Battaglia analizó al equipo que ya disputó diez encuentros oficiales este año de los cuales ganó cuatro, perdió otros cuatro y empató dos. "No pudo encontrar el funcionamiento más allá de que ganó partidos, pero esto es fútbol y puede cambiar. No hay dudas que tiene que mejorar. Hugo está en un club en el que todos son técnicos de Boca, todos opinan y la figura del entrenador se hace cada vez más observada, por eso tiene que encontrar su manera y el estilo de técnico que quiere ser".

Finalmente, el jugador más ganador en la historia del Xeneize se refirió al partido de Leyendas que disputará Villarreal, que contará con la presencia de Martín Palermo y Juan Román Riquelme, y evitó entrar en polémicas. "No recibí invitación. No me toca estar en este evento, no sé si por gente de Villarreal o gente exterior, pero todo bien, sin rencores ni mucho menos. Son lindos momentos para compartir pero no se dio así", añadió.

Por otro lado, se mostró predispuesto a entablar nuevamente una relación con el vicepresidente del Xeneize: "No me sentiría incómodo si compartiera un encuentro con Riquelme. Estaría bueno que haya una charla antes para aclarar algunas cosas. Me gustaría participar del partido despedida (de Román), pero es una decisión de él", finalizó.