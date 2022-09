Sebastián Beccacece anunció que se va de Defensa y Justicia

"No estaba preparado personalmente para dejar a los chicos que se quedaron. Valió la pena", destacó el técnico de 41 años en conferencia de prensa.

Beccacece anunció hace un tiempo que una vez concluida la Liga Profesional daría un paso al costado. Sin embargo, el desgaste aceleró la situación y se despedirá ante la "T". En caso de que la institución no confirme a su sucesor rápidamente, su cuerpo técnico continuaría sin él hasta que concluya el torneo.

"Me quedo hasta el final del torneo por el respeto, el aprecio y el agradecimiento que tengo hacia esta institución y su gente", había dicho hace unos meses. Por otro lado, en cuanto a su futuro, agregó: "Es un hecho que el año que viene seguramente me encontrarán trabajando porque es lo que tengo ganas de hacer, pero ya no será en esta casa".

Beccacece es el gran apuntado por Newell’s tras la renuncia de Javier Sanguinetti a la dirección técnica, aunque también competirá con Juan Carlos Osorio y Roberto Sensini. Por otro lado, podría tener ofertas del mercado europeo, además de que sonó para Boca a partir del año que viene.

Este fue el tercer ciclo del técnico en Defensa y Justicia, en el cual acumuló 152 partidos dirigidos, de los cuales el Halcón ganó 68, empató 41 y perdió 43, logrando una efectividad mayor al 53%.

Además, el 14 de abril de 2021 conquistó la Recopa Sudamericana luego de superar por penales a Palmeiras, campeón de la Copa Libertadores, y obtuvo un subcampeonato local en su segunda etapa.

La salida del entrenador se dio por el desgaste que se generó con la dirigencia tras las numerosas ventas de jugadores. La postura que adoptó la directiva, sumado al flojo andar en el certamen, formaron un combo imposible de sostener.