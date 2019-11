Tevez se desgarró y su futuro en Boca es un misterio

El parte médico del club lo describió como una "lesión grado 1" y no dieron tiempos de recuperación. Sin embargo, ya se sabe que no estará en el cruce con el Fortín.

ADEMÁS

Lisandro López: "Para mí Alfaro no se quiere ir de Boca"

Por otro lado se conoció que el delantero participó de una actividad en Fuerte Apache. Allí jugó al futbol, repartió camisetas con gente del lugar y, a partir de ese comentario, se instaló la sospecha de que su lesión llegaba de ese lado.

Sin embargo, no hay confirmaciones al respecto. Por su parte, Boca no solo no contara con Carlos Tevez para el próximo aprtido, ya que Emanuel "Bebelo" Reynoso y Eduardo Salvio podrían quedarse afuera del encuentro.