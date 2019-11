Lisandro López: "Para mí Alfaro no se quiere ir de Boca"

"Para mí Alfaro no se quiere ir de Boca. Le costó mucho llegar a Boca y no se quiere ir. Obviamente, nosotros no somos los que decidimos. Van a evaluar el trabajo de Gustavo a fin de año y van a decidir”, afirmó López.

Por su parte, Carlos Izquierdoz fue consultado por los dichos de Alfaro y contó: "En Boca te van juzgando por lo que hacés día a día. Estás obligado a pelear todos los torneos, a tener un buen nivel, a defender la camiseta como corresponde. Entonces, sí, demanda más que en otros clubes".

"En términos generales, creo que el equipo funcionaba y hemos tenido buenos partidos a lo largo del semestre", agregó.

Consultado por la semifinal de la Copa Libertadores perdida ante River, Izquierdoz explicó que “no se dio el resultado esperado”.

"En frío se hace un análisis. No se dio el resultado que queríamos, hicimos un gran partido en La Bombonera, pagamos el gol tempranero de River en su cancha. Hizo que jugáramos de otra forma. En el segundo tiempo marcaron la diferencia en la ida, pudieron ampliarlo más", explicó.

En sintonía, López explicó cuáles eran los objetivos para el 2019. "Los objetivos eran claros en el 1° semestre: clasificar a la Libertadores 2020, terminar 1° en el grupo y ganar la Supercopa. Se hicieron las tres. Luego la Copa de la liga no se sabía cómo se iba a hacer".