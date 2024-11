Ultimátum del Fenerbahçe por el pase de Cristian Medina

De parte del club de la Ribera, quieren que el club turco pague los impuestos, que rondan en los 2,6 millones de dólares, además de aceptar las condiciones de pago. Boca pretende cobrar en forma inmediata diez millones de dólares, y en una cuota extra los otros cinco millones.

Por el lado de Fenerbahçe, no acepta subir los 2,6 millones de dólares por impuestos y se mantiene firme en su oferta de pagar 10 millones de dólares en cuotas y otros cinco millones de dólares en bonos por el 80 por ciento del pase, con una plusvalía del 20 por ciento.

Las dos partes se mantienen firme en sus ofertas y no piensan moverse, por lo que la negociación va a seguir estancada y, en el caso del club turco, la daría por finalizada en el caso de que se prolongue más allá del ultimátum del día viernes.

En tanto, Medina, quién ya pidió disculpas al cuerpo técnico que dirige Fernando Gago por haberse negado a jugar frente a Gimnasia y Esgrima La Plata por los cuartos de final de la Copa Argentina, sigue sin ser convocado por el entrenador, y aunque el deseo de Gago era que su situación se encarrile para poder incluirlo entre los titulares, no parece tener un giro la situación.

Por ahora, Gago aceptó la decisión del Consejo de Futbol de que Medina, hasta que no se solucione su transferencia al club turco, no juegue en Boca.

Es deseo del entrenador poder contar con el futbolista, aunque está de acuerdo con la resolución adoptaba en el caso.

Por lo tanto, si Boca no acepta la oferta de Fenerbahçe, el mediocampista que disputó los Juegos Olímpicos, deberá quedarse en el "Xeneize" y de no cambiar su postura, no jugará más, teniendo en cuenta que su contrato termina en diciembre de 2027.