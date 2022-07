Un festejo que vale más que mil palabras

Claro que la decisión no dejaba de ser extraña. Al fin y al cabo, Izquierdoz no había jugado mal frente a Corinthians como para sacarlo. Y durante los últimos años había sido un jugador indiscutido dentro del once que sale al campo de juego.

De lo más destacado del clásico, el abrazo de Rojo a Izquierdoz



¿Qué te pareció el gesto del capitán de Boca? pic.twitter.com/It08ASau9j — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 9, 2022

Había muchas dudas sobre los motivos que llevaron a relegarlo al banco de suplentes y el festejo de Marcos Rojo, al abrir el marcador en el clásico que luego ganó San Lorenzo, las aumentó.

El ex futbolista de la selección argentina ni bien anotó corrió hacia Izquierdoz y se sacó la cinta de capitán como señalando que la misma le pertenecía al Cali. No fue un festejo más, no pasó desapercibido.

Todo parece indicar que hay malestar en parte del plantel con el Consejo debido a un problema de premios que no se resolvió antes del partido de octavos de final de la Copa Libertadores. La arenga de Benedetto antes de entrar a la cancha no fue clara, pero con el correr de las horas pareció que no tenía como destinatarios a los jugadores rivales.

"Ellos nos dijeron perdedores, demostremos que no lo somos", dijo el atacante. ¿Era en referencia al Consejo?

Lo cierto es que el clima parece estar bastante espeso en Boca. Los jugadores volvieron al vestuario de San Lorenzo muy calientes y según trascendió dañaron parte de las instalaciones.

Los resultados no se dan, no gustó la forma en que se fue Battaglia y a mitad de año todo parece indicar que el único objetivo que queda es la Copa Argentina, muy poco para un plantel que arrancó el año con otras pretensiones.