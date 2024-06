Valentin Barco, otra baja sensible para los Juegos Olímpicos

El Brighton & Hove Albion no dio autorización para que el exBoca vaya a los Juegos de París y la Selección Argentina tendrá una nueva baja

Por decisión del Brighton & Hove Albion, Valentín Barco no podrá participar en los Juegos Olímpicos de París 2024. El club inglés decidió no liberar al ex lateral de Boca y se suma a las ausencias de Emiliano "Dibu" Martínez, Enzo Fernández y Alan Varela.