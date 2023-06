Video: el debut de Alejandro Garnacho en la Selección Argentina

Garnacho entró para jugar como extremo por la izquierda, la primera pelota la tocó segundos después y terminó con un pase atrás a Lionel Messi. Con algunas imprecisiones, producto de los nervios del debut, el juvenil se mostró participativo en los minutos que completó en su estreno en La Albiceleste.

El delantero de Manchester United disputó 16 minutos, dio 12 toques de pelota, 4 pases precisos y tuvo 1 disparo bloqueado, 2 duelos en el suelo ganados, 1 duelo aéreo ganado, 5 pelotas perdidas y 1 entrada.

Garnacho nació en Madrid pero se siente argentino, como su madre. "Yo no dudé (en elegir a Argentina por sobre España) porque me siento argentino, soy argentino. Es una selección muy grande, una oportunidad muy buena y toda mi familia está muy contenta y me apoyó del minuto uno. No me hace falta jugar tres partidos. Estoy acá, no debuto en esta gira y no importa, yo ya sé que quiero estar con Argentina y ya se dará", comentó en la previa del amistoso con Australia.

Los "tres partidos" a los que hace referencia Garnacho se relacionan con el método de blindaje que tienen las selecciones para jugadores con múltiples nacionalidades. En concreto, la FIFA decretó que para que un jugador quede "blindado" por un seleccionado, el mismo deberá jugar al menos tres partidos "Clase A" con ese equipo. Bueno, Alejandro ya jugó uno, aunque ya expresó que no hace falta que juegue tres porque está seguro que quiere representar a la Argentina.

El tierno posteo de Eva García, su novia, antes de su debut en la Selección

Antes del debut de Garnacho en la Selección Argentina, su novia, Eva García, le mostró su apoyo vía Instagram, donde tiene más de 345.000 seguidores. "Vamos, mi amor", escribió la influencer española que espera un hijo junto al futbolista del Manchester United.