Zárate despejó dudas y aseguró: "Yo de Boca no me voy"

Por otro lado, el delantero afirmó en conferencia de prensa que lo único que no se reprocha es "no haber jugado mejor los dos partidos; después, que digan lo que quieran”.

ADEMÁS:

Chicago se ilusiona con Maradona DT: "Primero está él, después el resto"

Un hincha de River cargó a Guillermo Barros Schelotto y el DT lo cortó

Asimismo, añadió que está "triste" por no haber sido citado a la Selección. “Soy de decir que uno tiene que rendir en su club para ir a la Selección, y creo que lo hice bastante bien. Por eso estoy un poco triste, pero no se dio y no bajaré los brazos porque es un sueño", dijo.

Sin embargo, rápidamente dejó al conjunto de Scaloni de lado y se puso a pensar en la próxima final. "La actitud no puede faltar nunca, pero después es una final. Dejaremos todo, llegamos bien desde lo físico, pero será difícil", finalizó.