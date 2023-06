Advierten que hay un millón de morosos de expensas en el AMBA

El dato fue dado a conocer por la ONG Defendamos Buenos Aires (DBA) que, con la asistencia del Estudio Miglino y Abogados, llevó a cabo un relevamiento “orientado específicamente al comportamiento de las expensas en la vida de tres millones de personas que viven en edificios de propiedad horizontal en el distrito AMBA, donde quedó acreditado que el alza promedio anual del 120% en la expensas ha colocado a este tipo de gastos, obligatorios e impostergables, en un promedio del 30% de morosidad”.

“Una de cada tres familias que habitan en alguno de los tres millones de departamentos en el ámbito porteño y bonaerense, es decir, un millón de departamentos en total, tiene una deuda de expensas en el distrito más grande de la República Argentina”, lanzó el estudio.

Por su parte, Javier Miglino, director de DBA, explicó que “la morosidad en el pago de expensas ha llegado a un peligroso límite del 40%; y todas las cámaras de inquilinos, propietarios de departamentos en edificios y de trabajadores del rubro nos han contactado para pedirnos que demos a conocer este informe”.

“El no pago de expensas, un gasto obligatorio e impostergable, pone en riesgo a los propios edificios porque los gastos derivados del mantenimiento de ascensores, luz general, agua general y el debido cuidado de la construcción general, sólo se sanean con los importes divididos entre los propietarios. Al no pagar uno de ellos, no afecta pero si los que pagan con cuatro sobre diez, el saldo impago los afecta a todos y de manera directa”, continuó Miglino.

Y agregó: “No son pocos los edificios que cuentan con deudores morosos que hacen ostentación de sus gastos en redes sociales, como viajes, compra de ropa o vehículos y, sin embargo, no pagan las expensas. Por eso, comenzaron a verse en Palermo, Belgrano y Recoleta carteles que informan sobre vecinos morosos, pegados sobre la fachada del edificio, con indicación del nombre de aquel o aquella que debe y del monto adeudado”.

pagodeexpensas.jpg De acuerdo con el informe de Defendamos Buenos Aires, un millón de departamentos en total tiene deuda de expensas.

Bajo esta línea, Miglino afirmó que los barrios de Capital Federal con más morosos son “Palermo, Recoleta, Nuñez, Almagro y Belgrano”, mientras que las zonas más afectadas de la provincia de Buenos Aires son “San Isidro, Vicente López, San Martín, Lomas de Zamora y Quilmes”.

“Como las expensas son un gasto impostergable y obligatorio, su carácter es de título ejecutivo como el no pago de un cheque o un pagaré firmados. De ese modo, el consorcio, con solo tener a mano una certificación de expensas impagas, puede iniciar la ejecución, solicitando el embargo y posterior remate del departamento, lo que no hará sino agravar la situación. Por ese motivo, habilitamos el correo de Defendamos Buenos Aires ‘ongdefendamosbuenosaires@gmail.com’ para que nos envíen el detalle de los vecinos morosos e intentar llegar a un acuerdo para que salden la deuda sin la ejecución del departamento. Lo que irá en beneficio de todos los propietarios e inquilinos”, concluyó el director de DBA