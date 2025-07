Vicente López: el desgarrador testimonio del joven que atendió a la embarazada muerta en una exposición

“Le sostuve la cabeza mientras se moría”, relató quien había ido al sitio ubicado en Avenida del Libertad 101 con su hijo y su pareja. “Casi no vamos, pero teníamos las entradas hace 15 días”, señaló. Una vez que terminó el turno de la función, alrededor de las 17, estaba por cruzar la puerta de salida para irse con su familia cuando escuchó que alguien gritaba que una persona estaba convulsionando.

“Me acerqué y vi que había una mujer joven en el piso. Una persona asistente del evento le estaba haciendo RCP. Me dijo que se cansaba y la reemplacé”, contó a TN García, quien agregó que la mujer estaba acompañada por su marido y su hijo de dos años. “Le pregunté a él si ella tenía antecedentes médicos y me respondió que era sana. Me contó que Antonella comenzó a sentirse mal, vio que se desvanecía, la recostó y ahí convulsionó”, detalló.

De acuerdo con su relato, les solicitó a los organizadores del evento un DEA (desfibrilador externo automático), pero afirmó que cuando se lo llevaron estaba descargado: “No podía ser que esté así, pensé que era una broma”. “El médico que estaba ahí solo le puso un monitor chiquito donde marcaba la saturación y el ritmo cardíaco”, expresó.

Embarazada Antonela Prieto Muerte Vicente López Parque Temático.jpg Antonella Prieto, tenía 34 años, atravesaba el séptimo mes de gestación, era oriunda de Pergamino y estaba de vacaciones junto a su marido, Patricio Foster, y a su otro hijo.

Luego, denunció que la ambulancia “tardó más o menos media hora en llegar”. A su vez, consideró que “fue una desgracia que se pudo haber evitado”. Una vez que se llevaron a la mujer al hospital, Leandro fue hasta allá para ver cómo seguía de salud y se enteró de que lamentablemente había muerto. “Esa noche no pude dormir. Sigo triste, angustiado, me siento impotente e indignado por la negligencia”, lamentó.

La respuesta de los organizadores de la exposición

Lucas Biren, organizador del evento, contó a TN que el primero en asistir a la mujer fue el médico del lugar. “Tenemos un doctor desde que arranca la muestra. No podemos abrir sin él. La asistió de inmediato y después llegaron dos ambulancias”, explicó.

“El servicio de área protegida llegó rápido, no recuerdo el horario exacto. Se hizo todo lo más rápido posible. Por reglamento no teníamos que tener una ambulancia. Capaz se le hizo muy largo a él (Leandro) por la situación, y lo entiendo”, subrayó. Y aseguró que cuando detectaron que la mujer había perdido el pulso se utilizó el desfibrilador correspondiente.

“No entiendo por qué (Leandro) dijo que no andaba. Ella tomó pulso y ahí se la llevaron en una ambulancia”, continuó. “Están todos los informes. Teníamos todo en regla para abrir y el equipo reaccionó como tenía que reaccionar. Fue una tragedia. Lamentamos que haya sucedido esto, todos quedamos consternados”, cerró.

Antonella Prieto y su pareja, Patricio Foster, habían viajado desde Pergamino a Buenos Aires para disfrutar de unos días de vacaciones junto a su hijo de dos años. Este martes habían ido a la exposición Dinosaurios y el Mundo Jurásico, donde la víctima se descompensó alrededor de las 17.

Embarazada Muerte Vicente López Parque Temático Dinosaurios.jpg El trágico hecho ocurrió en la exposición Dinosaurios y el Mundo Jurásico.

Según la reconstrucción de los hechos, la mujer empezó a sentirse mal cuando estaba caminando por el predio. “Fue casi instantáneo, se empezó a sentir mal, se descompuso, se recostó y llamaron a la ambulancia. Por fortuna, los médicos pudieron inducir el parto. La beba está delicada, pero con vida, y por el momento no se la va a trasladar”, indicaron fuentes judiciales a TN.

Antonella fue atendida por los médicos de la Maternidad Municipal Santa Rosa, adonde fue trasladada de urgencia. Según se detalló, el informe preliminar de la autopsia determinó que había sufrido un cuadro de preeclampsia que le provocó un paro cardiorrespiratorio repentino. Uno de los síntomas principales de esta dolencia es la hipertensión y suele comenzar después de la semana veinte de gestación.

Sin embargo, su pareja indicó que la joven había cursado el embarazo con normalidad hasta el séptimo mes, sin complicaciones de ningún tipo y cumpliendo con los controles habituales. Detalló, además, que no tenía algún problema previo de salud.