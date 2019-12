Alertan que crece el comercio de bebidas alcohólicas truchas

En rigor, se trata de un eslabón de un verdadero monstruo comercial, completamente ilegal y trucho, con una gigante red de producción de diferentes bebidas que copian las originales en envases y etiquetas. Sin controles gubernamentales, la llegada de las fiestas de Navidad y Año Nuevo son ocasiones ideales para que exploten las ventas, mientras hay alerta por las consecuencias gravísimas que el consumo de estas sustancias desconocidas puedan causar.

Marcelo Peretta, titular del Sindicato de Bioquímicos y Farmaceúticos (Safyb), sostuvo en declaraciones a DIARIO POPULAR que "el fenómeno de la venta de bebidas alcohólicas truchas no para de crecer, en consonancia directa con la falta absoluta de controles desde las entidades gubernamentales, cuando se sabe que el contenido de los envases, que copian los originales, se realiza con materiales berretas, los más bajos del mercado".

"Hacen lo que quieren"

"Las bebidas se preparan en destilerías que en muchos casos tienen los papeles que exige el Estado en regla. Pero al momento de producir, hacen lo que quieren. Y se armó un inmenso negocio paralelo al de los productos verdaderos. Se fabrican, distribuyen y venden de forma aceitada. No sabemos qué le ponen adentro, queda a criterio de los grupos mafiosos que están ganando fortunas con la comercialización de bebidas truchas. Onbviamente, con las fiestas esta situación se multiplica", dijo Peretta.

Juan Pereyra tiene 21 años y es quien subió a un grupo de amigos en la red social Whatsapp la oferta de bebidas. "Me llegó por otro grupo, la verdad que no sé el origen. Pero hay un número de teléfono y te dicen que todo lo que compres te lo llevan a tu casa o donde les digas, en Capital Federal y Conurbano. Son llamativos los precios, muy baratos. Lo primero que pensé es que por ahí todo era robado. No se me ocurrió que podría ser bebiba trucha", señaló el muchacho, que vive en el barrio de Mataderos. "No vamos a comprarle. Pero calculo que mucha gente lo hará", añadió.

Sin controles sanitarios

Para el especialista Peretta, "lo que se viene observando en este negocio en crecimiento es que las destilerías se arman en poco tiempo, con la documentación requirida, pero la administración nacional saliente desarmó todo lo que había en términos de controles sanitarios, entonces esto es aprovechado por los inescrupulosos, que fabrican las bebidas con el contenido trucho, poniendo en riesgo la salud de millones de personas".

Tal como se explicó, además de utilizar el servicio de delivery, que se mueve por plataformas sociales como Facebook, WhatsApp, Instagram o Telegram, los grupos delictivos que venden bebidas alcohólicas adulteradas tienen un aceitado sistema de venta en discotecas, kioscos de barrios, almacenes y minimercados. También hay un negoción en las fiestas privadas en quintas o casas.

"Es muy difícil detectar la estafa, el producto trucho. Una señal es cuando el precio es muy bajo respecto a lo normal. Por ejemplo, si un porrón de cerveza de tal marca tiene un costo promedio de 125 pesos, el trucho puede ofrecerse a 50. Son 75 pesos de diferencia. Sabemos que la gente compra muchas veces productos baratos por necesidad, pero hay que tener muchísimo cuidado. Siempre digo que a las bebidas alcohólicas muy baratas hay que venderlas con un combo de pastillas para combatir los problemas estomacales o de otro tipo. Es broma pero no tanto, porque las consecuencias son terribles", dijo el experto Peretta.

"Las consecuencias en la salud tras comsumir bebidas alcohólicas truchas pueden ser cefaleas agudas, problemas renales, nauseas o diversas situaciones de gravedad en el estómago", precisando que "desde el Estado se debe controlar a estas mafias, que no paran de crecer, aprovechando la situación de crisis económica, y que la gente compra lo más barato del mercado porque el dinero no alcanza, aunque es obvio que la nueva administración no puede rearmar los equipos en dos semanas, llevará un tiempo recomponer todo lo malo que se hizo en el gobierno anterior, al punto que en esta área es una anarquía total".