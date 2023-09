Alertan que hubo 40.000 casos de ciberacoso en los primeros ocho meses del año

“Nunca habíamos fiscalizado semejante cantidad de casos. En este momento, España, Estados Unidos y Argentina están en el podio mundial de casos de ciberacoso o ciberbullying”, sostuvo Javier Miglino, director de Bullying Sin Fronteras.

Y continuó: “Nuestros 50.000 colaboradores llevan a cabo el mismo tipo de relevamiento en 50 países del mundo, siempre con relación al acoso cibernético o ciberbullying en personas desde seis hasta 60 años; toda vez que el ciberbullying, a diferencia del bullying, también presenta episodios graves, con suicidios incluidos, en personas adultas. El resultado es devastador, porque sobrepasamos las 100 muertes en un año. Hasta este momento son 104 los episodios de suicidio entre personas acosadas y de homicidio de parte de acosadores hacia sus víctimas”.

Ciberacoso: los últimos episodios ocurridos en la Argentina

“Los casos de ciberbullying -agregó- en todo el mundo continúan en aumento, donde siete de cada diez personas que navegan en las redes sociales, sufren todos los días algún de tipo de ciberacoso como amenazas, burlas, insultos, mensajes continuados durante las 24 horas e instigaciones al suicidio. Y no es un tema para dejar pasar, porque según un informe de la Organización Mundial de la Salud, la O.C.D.E. y Bullying Sin Fronteras; el bullying y el ciberbullying son causantes directos de más de 200.000 muertes, ya sea por homicidio o por inducción al suicidio cada año. Es decir se lleva la vida de cientos de miles de niños y jóvenes en todas partes del mundo”.

Asimismo, Miglino explicó que “en los últimos días en Argentina, en las provincias de Tucumán, Córdoba, Misiones y Jujuy; al menos 12 chicas con edades de entre los 12 y los 19 años fueron acosadas en la red social WhatsApp con fotos suyas que habían sido modificadas por una Inteligencia Artificial de la empresa ClotOff, con domicilio legal en Palo Alto, Silicon Valley, Estados Unidos de América”.

Argentina, en un podio lamentable por ciberbullying. La Argentina se encuentra junto a Estados Unidos y España en el podio mundial de casos de ciberacoso.

” La ONG Internacional Humanos vs Inteligencia Artificial, fundada en Ginebra, Suiza, en 2021 nos dio una mano para notificar a ClotOff y a los tres principales sitios pornográficos del planeta para evitar que indexen las fotos trucadas”, añadió.

Bajo esta línea, el director de la citada ONG indicó que se comunicó con “ClothOff y le preguntamos cuál es el fin de crear semejante Inteligencia Artificial, toda vez que solamente vemos daño y dolor en crear una App que toma una foto normal de una mujer (en los hombres los detalles son obvios y no pasa como foto real) y la modifica de modo tal que aparece desnuda y parece una imagen real”. Y lamento: “A consecuencia de ello, una chica de 16 años en Tucumán se tomó una tableta completa de Clonazepam de la madre para suicidarse. Otra chica en Misiones quiso tirarse bajo un camión en la Ruta 14".

“Parte del Equipo Multidisciplinario Internacional de la ONG Humanos vs Inteligencia Artificial se comunicó con la empresa ClothOff, proveedora del software. Nos indicaron que ‘no se responsabilizan del uso que se le vaya a dar a las imágenes que se generan (como por ejemplo extorsionar a alguien). El internauta 'es el responsable de no usar la aplicación para fines ilegales o no autorizados' dice concretamente la web que no acepta responsabilidades judiciales de lo que se pueda hacer con su tecnología’, lo que nos deja más preocupados aún”, finalizó.