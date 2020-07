ANSES, Tercer IFE: quiénes son los beneficiarios y cómo cobran los $10.000

Con el calendario en pausa por el fin de semana largo, el próximo lunes reanudará el pago del bono extraordinario de $10000 para los titulares que hayan informado su cuenta bancaria o CBU antes del 23 de junio y cuyo DNI finalice en 5.

Requisitos

Uno de los requisitos que se había dejado trascender antes del anuncio del Presidente, era la prórroga del IFE para las zonas en donde la cuarentena aún se mantenía en fase 1: El área metropolitana (AMBA) y Chaco, se mencionaban como las predilectas por el alto nivel de contagio.

Pero el tercer IFE quedó oficialmente ampliado, no sólo en su continuidad sino que también en su área de cobertura. La directora de Anses, María Fernanda Raverta, indicó que «se entregará el bono de $10000 a quienes ya lo percibieron la primera y segunda vez y el dinero saldrá del aporte del Tesoro nacional».

Tercer IFE: ¿con o sin nueva inscripción?

Los beneficiarios del tercer pago de los $10.000 de Anses serán únicamente las personas que hayan cobrado el IFE1 e IFE2 de todas las provincias del país.

El próximo pago estará dirigido a:

Trabajadores y trabajadoras informales;Trabajadores y trabajadoras de casas particulares;Monotributistas sociales.Los requisitos para continuar con el pago del tercer IFE se mantendrán, y se descarta una nueva inscripción:

Ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años.

Tener entre 18 y 65 años de edad.

Que el titular o su grupo familiar no tenga ingresos provenientes de: un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado; ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos; una prestación de desempleo; jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales

AUH y AUE

Entre los que cobran el tercer IFE se encuentran los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo ( AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y para ellos ya se definieron fechas de cobro. Se entregará con los haberes correspondientes al mes de agosto.