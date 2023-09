Argentina muerta en Kosovo: cuándo se conocerán los resultados de la autopsia

"Está semana nos reunimos con las autoridades judiciales para ver los avances de la investigación. Aún estamos a la espera del resultado de la autopsia. Que serán entregados está semana”, manifestaron los letrados de la familia de Clara al portal platense 0221. Y agregaron: “Sabemos que el presunto asesino continuara en detención”.

Los restos de Clara permanecen en Kosovo hace más de un mes y su familia había comenzado una colecta para repatriar sus restos. Sin embargo, la mamá de la joven, Magdalena Delmonte, publicó un posteo en Facebook para dar de baja las donaciones ya que “la ministra de Justicia de Kosovo informó que su gobierno se ofreció para colaborar con parte de los gastos de traslado del cuerpo".

En el posteo, la mamá de Clara escribió la semana pasada un emotivo mensaje para "agradecerles profundamente por todo el cariño que nos han hecho llegar presencialmente, como así también a través de las redes sociales".

"Por otro lado, y muy importante también, queremos destacar que, sin la colaboración, tanto económica como toda la ayuda que recibimos para viralizar la situación de nuestra hija, hubiese sido imposible sin ustedes", agregó.

María Clara Urdangaray, la argentina de 27 años que falleció en Kosovo. María Clara Urdangaray, la argentina de 27 años que murió en Kosovo a manos de su pareja. Archivo.

La joven oriunda de City Bell, en La Plata, había viajado a Barcelona, España, el año pasado, donde conoció a un hombre de 31 años nacido en Kosovo pero con nacionalidad suiza, llamado Endrit Nika. Posteriormente, ambos se mudaron a Suiza y la última semana de julio viajaron a la nación ubicada en los Balcanes para asistir al casamiento del hermano de Nika.

La pareja se alojó en un hotel de la calle "Madre Teresa", en Kosovo Polje, localidad que se encuentra en el sudoeste de Pristina, edificio donde, el 1º de agosto María Clara Urdangaray cayó al vacío, desde su habitación ubicada en el sexto piso. "Parece que en la noche, después de una presunta fuerte discusión que mantuvieron, él la arrojó del balcón", denunció el padre de la joven.

Tras el arribo de la policía local y emergencias, la argentina fue trasladada al Centro Clínico de la Universidad de Kosovo, donde perdió la vida. Por su parte, el hombre de 31 años quedó detenido por femicidio. “En principio, la carátula era una presunción de homicidio, y ahora aparentemente sería homicidio o asesinato, no sé cómo lo llamarán allá. Me da un poco de tranquilidad saber que esa persona no va a ver la luz del día", expresó el padre.

Además, los peritos forenses de la Justicia de Pristina encontraron lesiones que no se corresponden con una caída de altura. "Tenía moretones en los brazos. Cuando una persona cae de tanta altura tiene determinadas lesiones pero si yo te aprieto fuerte los brazos esas lesiones no son compatibles con la caída”, relató el padre a 221 Radio.

"El novio era una persona muy celosa, no puedo creer lo que le hizo. No se me pasa por la cabeza la hipótesis que se maneja de un posible suicidio, no es así", aseguró Magdalena, la madre de María Clara, en una entrevista con C5N realizada días después de la muerte de su hija.

La mujer afirmó que la joven "era una persona llena de vida, una piba con todas las ilusiones que se fue con una mano atrás y otra adelante para vivir otra vida distinta, buscando algo mejor".