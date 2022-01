Autotest: cómo funcionan, dónde se compran y cuánto cuestan

La duda acerca de qué hacer con el resultado de los denominados autotest se resolvió a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la resolución 28/2022 firmada por la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

De todos modos, es importante hacer un repaso de las preguntas más comunes en referencia a estos métodos de auto evaluación como dónde adquirirlo, cuándo hay que hacerlo, cómo o qué tipos hay en el mercado para poder dar el mejor uso a esta herramienta en el contexto de la suba de casos impulsadas por la variante Ómicron.

Los autotest se pueden comprarse directamente en las farmacias habilitadas sin orden médica porque serán de venta libre.

Los autotest aprobados por Anmat son Panbio COVID-19 Antigen Self-Test; SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal, SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (COVID-19 Ag) y WL Check SARS-CoV-2 Ag Self Testing.

Todos son test de antígenos, esto significa que detectan la presencia del virus, en particular, de una proteína que se encuentra en la partícula viral. Si esa proteína se detecta quiere decir que hay virus y que hay infección positiva. Estos test son rápidos, hay algunos desarrollos que permiten un resultado en minutos, incluso con tiras reactivas como los test de embarazo.

autotest.jpg El autotest detecta la presencia de un virus.

CÓMO FUNCIONAN LOS AUTOTEST

• Los test funcionan a partir de la toma de una nuestra de saliva o hisopado nasal e incluyen un kit completo con el que se obtendrá un resultado a los quince minutos, aproximadamente.

• En el caso de los hisopados, para realizar la prueba debe hacerse "un barrido" con el hisopo en ambas fosas nasales y "girar 4 veces, durante quince segundos por cada fosa nasal para recoger la muestra adecuadamente", según indica uno de los prospectos.

• Una vez tomada la muestra, se debe introducir el hisopo en el tubo que contiene el reactivo del kit y se deberá esperar al menos quince minutos; esto no se debe mandar a analizar sino que arroja el resultado en el momento, según el tipo de kit.

• Los autotest aprobados no indican a qué tipo de variante pertenece la carga viral. El test da una respuesta positiva/negativa a la presencia de virus en la muestra del paciente e identifica la infección actual durante la etapa crítica de contagio de coronavrus, mientras el virus esté presente en grandes cantidades en el tracto respiratorio.

• Los resultados del test deben ser reportados a la farmacia de forma individualizada (atento al código de barra de cada empaque) una vez abierto dentro de las 24 horas de realizado, y dentro de los siete días de adquirido cuando no hubiera sido utilizado.

• La notificación del resultado a la farmacia puede ser de forma presencial, telefónica, a través de una página web u otros mecanismos que puedan desarrollarse.

• Estos dispositivos oscilarán entre los dos mil y tres mil pesos por cada kit.