Avanzan las obras para renovar el aeropuerto de Ezeiza

Acompañado por el titular del Organismo Regulador del Servicio Nacional de Aeropuertos (Orsna) y el presidente de Aeropuertos Argentina 2000, Martín Eurnekian, Dietrich recorrió los avances en las reformas que beneficiarán al tránsito de personas en la terminal más importante del país.

"Estamos trabajando arduamente para culminar con esta obra de capital importancia para el mercado aerocomercial argentino, y estimamos que para los últimos días de agosto estará terminada y comenzaremos durante septiembre la etapa de ajustes, de instalación de los sistemas y para octubre ya estarán transitando por aquí los primeros pasajeros", resaltó el funcionario.

En ese sentido, manifestó que "será proceso paulatino, iremos incorporando a las líneas aéreas de a poco hasta que todo esté funcionando y cuando esto suceda tendremos el aeropuerto más importante, funcional y moderno de Latinoamérica, con una inversión total, para todas las obras, del orden de los $24.500 millones y con más de 1.500 personas trabajando".

"Calculamos que en el término de un año la nueva terminal estará funcionando, ampliando el potencial que tiene este aeropuerto, que ha sido uno de los que más ha crecido en los últimos tiempo", concluyó.

Entrega de equipaje automatizado

Apenas entrada en la terminal, y antes de llegar a los mostradores de check- in o de self check- in, los pasajeros podrán dejar sus valijas por su cuenta gracias en un sistema completamente automatizado de entrega de equipaje. Es el primer sistema automatizado de entrega de equipaje que se instalará en Argentina y en toda América Latina.

AVANZAN LAS OBRAS EN EZEIZA.jpg

Los pasajeros deberán ingresar los datos, tomar la etiqueta que entrega la máquina, ponerla en el equipaje y depositarlo en la cinta transportadora que llevará la valija hasta el avión.

Habrá 4 puestos en la entrada de la terminal y otros 20 puestos junto con los mostradores de check- in.

Cómo funciona el sistema

El sistema de transporte de equipaje comienza en la planta baja de la Terminal, en el check-in, o en el sistema automático de entrega de equipaje, donde las personas dejarán su equipaje sobre la cinta.

A través de un sistema, esa cinta llevará las valijas hasta el primer subsuelo del edificio, donde se reúnen todos los equipajes y siguen su camino rumbo al segundo subsuelo, que es el lugar donde pasan los tomógrafos computados y se realizan todos los controles de la PSA.

Una vez que pasaron los controles de la policía aeroportuaria, los equipajes son nuevamente transportados hacia la planta baja, a la zona de distribución, donde un lector automatizado lee las etiquetas y distribuye los equipajes en distintos carruseles que los llevarán hacia su destino final en la plataforma. Allí cada aerolínea dispone el ingreso de los equipajes a los aviones.

AVANZAN LAS OBRAS EN EZEIZA II.jpg

En principio habrá cinco carruseles para la distribución y más tarde se agregarán otros cinco.

OTRAS OBRAS EN EZEIZA

Nueva Terminal de Partidas

El nuevo edificio tendrá más de 45.000 m2, el más grande construido en un aeropuerto en la historia de aeronavegación del país. De esta manera, todo el Aeropuerto de Ezeiza pasará a duplicar su tamaño. En la planta alta se ubicará el “Zepellin”, un espacio de 6.500 metros, que albergará las operaciones de control de seguridad y control migratorio.

Nuevo estacionamiento multinivel

Tendrá 4 niveles y sumará 1.835 cocheras a los estacionamientos existentes, incluyendo cocheras en el nivel 00 serán para personas con dificultades de movilidad. Tendrá dos túneles que conectarán el segundo subsuelo con las terminales, permitiendo que los pasajeros y trabajadores circulen de un edificio a otro sin necesidad de salir al exterior. Además, incorporará un sistema de estacionamiento guiado que llevará a los conductores a los estacionamientos disponibles más cercanos.