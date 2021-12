Este académico asegura que el "verdadero legado" del bitcóin no es en sí su papel como divisa digital, sino la tecnología de cadena de bloques ('blockchain') subyacente, que en un futuro será "fundamentalmente transformadora" en la forma en que las finanzas funcionan y un factor clave en cómo se realizarán las "transacciones del día a día".

En este contexto, Prasad , quien fuera titular de la división china del Fondo Monetario Internacional, opina que el uso que le da el bitcóin a esa estructura de datos "no es muy eficiente", específicamente en lo que respecta al mecanismo de validación de sus transacciones, que a su vez resulta "ambientalmente destructivo". Por el contrario, algunas criptomonedas más nuevas usan esa tecnología mucho mejor, resaltó.

"La promesa de las finanzas descentralizadas utilizando la tecnología 'blockchain' es real, pero el bitcóin en sí mismo puede no durar mucho más", cree Prasad, insistiendo en que la moneda no está funcionando bien como medio de intercambio. "No creo que vaya a tener ningún valor fundamental más allá del que la fe de los inversores le permita", agregó.