Brusca caída en pago de las tarifas de luz

Además, reconocieron desde Edenor, el 60% de sus abonados paga sus facturas en efectivo y desde la imposición de la cuarentena esa modalidad de pago se vio muy dificultada.

En diálogo con este diario, un vocero de la empresa explicó que ‘desde que se impuso la cuarentena estamos viendo una brusca caída del pago que afecta al 40 % de las facturas’.

La fuente señaló que una parte de esa falta de pago se atribuye al DNU (decreto de necesidad y urgencia) que dispuso la prohibición del corte de los servicios de luz, agua y gas por falta de pago por el plazo de 180 días para beneficiarios de tarifa social, pequeñas empresas, cooperativas y empresas de salud, con vencimientos posteriores al 1º de marzo.

‘Otra parte se debe a que está cortada en muchos casos la cadena de pagos y lo que no entra por un lado no puede salir por el otro’, explicó la fuente que advirtió que ‘lo que hoy no se paga sin la cobertura del DNU generará corte de servicio y acumulará una deuda que en algún momento habrá que pagar con intereses. Por otra parte, la fuente consideró que tras la declaración de la cuarentena los pagos en efectivo se vieron muy limitados, y en el caso de Edenor (es posible que en las otras distribuidoras ocurra lo mismo o en mayor proporción) el 60 % de los usuarios hace sus pagos de esa manera.

Para la distribuidora, el DNU fue comunicado de una manera ‘poco clara’ ya que vastos sectores -que no fueron exceptuados por la norma- entendieron que cualquier cliente evitará la interrupción del suministro cuando esto no es así.

En este sentido Héctor Polino, titular de Consumidores Libres, explicó que "lo que hay que ver de ese 40% que no pagó la factura cuántos se encuentran en las excepciones que prevé el DNU".

‘Además hay que entender que la prohibición de corte del servicio no implica la condonación de las deudas y que en algún momento habrá que pagar’, señaló el especialista.

Polino consideró además que ‘mucha gente no debe estar pagando porque se han restringido mucho las opciones de pago en efectivo como Rapipago o Pagofácil y esa misma gente no tiene posibilidades de efectivizar su pago de otra manera’.

En medio de un fuerte derrumbe de la recaudación por el cobro de las facturas, empresas como Edenor, Edesur y Edelap, entre otras, están buscando evitar el corte de la cadena de pagos compensando la falta de ingresos con planes de salvataje que les permitan preservar sus recursos y servicios.

Uno de los recursos utilizados para sostener el equilibrio de sus balances y preservar las fuentes laborales es la de retrasar el cumplimiento de sus obligaciones con Cammesa por la energía que la sociedad les entrega para sostener la demanda de los consumidores de todo el país.