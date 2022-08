Carolina Losada y Luis Naidenoff anunciaron su casamiento

"Estábamos hablando y me dijo que se quería casar. 'Ah, bueno', le dije yo. ‘¿Vos también te querés casar?’, me preguntó. Y le contesté que no me estaba preguntando a mí. ‘¿No te tenés que arrodillar para eso?’, le dije. Y él se rio, se arrodilló y me propuso casamiento. Claro que le dije que sí", reveló Losada por la señal de TN.

A un mes de oficializar su relación, los senadores Carolina Losada y Luis Naidenoff adelan.mp4

Por su parte, Naidenoff, dijo: "La relación se dio como se dan las cosas, naturalmente. Como cualquier persona que se enamora. Estamos bien, muy felices".

Y agregó: "Creo que la situación es tan compleja que tampoco queremos mezclar y confundir un sentimiento muy sano y muy lindo para nosotros con algún tipo de especulación cuando la gente está tan golpeada. El mensaje quizás sea que hay que vivir con intensidad. Se siente de corazón y cuidamos este espacio".

La relación nació a partir de compartir ambos tareas en el Congreso Nacional. La experiodista, se separó en diciembre después de 17 años y Naidenoff enviudó en 2018, cuando su hijo y su mujer fallecieron por inhalación de monóxido de carbono.