La información oficial detalla que la Fiscalía de instrucción del Distrito 3 turno 4 realizó un allanamiento en el colegio Cristo Rey, del barrio General Bustos, donde se incautó valiosa prueba a los fines de esclarecer los hechos vinculados a la explosión ocurrida en su laboratorio de ciencias químicas.

Asimismo, se dispuso la cooperación de las áreas técnicas de policía judicial y se espera el resultado del informe de bomberos para avanzar en la pesquisa, explicaron las fuentes judiciales.

El incidente ocurrió en la mañana de ayer cuando los alumnos de sexto año estaban en el laboratorio del colegio, en una clase práctica de química y, de acuerdo a lo que se conoce hasta el momento, el experimento generó una combustión y las llamas alcanzaron a tres estudiantes.

Como consecuencia del accidente, una alumna se encuentra internada en terapia intensiva del Instituto del Quemado de la capital local, con un 15% de quemadura que afectaron las vías aéreas y se encuentra estable, según el último parte de la tarde de ayer.

Habló uno de los alumnos quemados y el padre de la alumna quemada

Benjamín, víctima del experimento fallido durante una clase de Química, recordó los minutos de desesperación y dolor. “Estábamos haciendo un colchón de arena con distintos elementos del que sale algo parecido a una serpiente de cenizas de azúcar”, contó el estudiante en Arriba Córdoba.

Según explicó el adolescente, que recibió el alta del Instituto del Quemado este miércoles cerca del mediodía, en el proceso se genera una llama con alcohol pero no de la magnitud en la que terminó. “Cuando la llama se estaba agotando, una de mis compañeras de grupo quiso echarle más alcohol”, afirmó.

“Yo le dije que iba a explotar, pero igual se alejó y le tiró más alcohol desde lejos. En ese momento se generó una hipercombustión y se hizo una llama gigante que para mí fue una cosa enorme que debe haber tocado el techo”, describió y agregó: “Primero me quemé toda la mano derecha. Además, como me vino toda la llama a la cara giré y por eso yo tengo todo el cuello quemado”.

En cuanto a su compañera, la adolescente que quedó envuelta en llamas y está grave, lamentó: "Valentina estaba en otro grupo trabajando bien y no prestando atención, pero cuando se desató el fuego se escuchó un ruido muy fuerte, ella giró sorprendida y asustada y ahí fue cuando recibió la llama en toda la cara”.

“Yo no la dejé en el colegio para que me la devuelvan así”, expresó entre lágrimas Daniel Cuello papá de Valentina. El hombre, que es camarógrafo del canal de TV El Doce recordó cuando recibió el llamado de la escuela. Le pidieron que fuera urgente porque había sucedido un accidente. Al llegar, encontró a su hija en la ambulancia: “La veo acostada, con la carita y mano quemada. No sabía qué pasaba y me puse loco”.

Luego la trasladaron al centro de salud. Allí le realizaron las primeras curaciones. “Estaba toda vendada, toda quemada la cara, los brazos y el pecho que es lo más complicado que tiene. Una quemadura profunda”, describió con la voz quebrada el papá de Valentina.

Ahora la adolescente se recupera en terapia intensiva y, según le explicaron los médicos a Daniel Cuello, “está con oxígeno para que se desinflame y no se le complique la respiración”.