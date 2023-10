Día de la Madre: qué comprar con aumentos del 235% con respecto a 2022

Diferentes referentes del sector comercial consultados por Popular admitieron que la inflación y la disparada del dólar blue impactarán en las ventas. Qué opciones eligen los argentinos para regalar y cuáles son los aumentos en comparación con 2022.

"Creemos que no va ser lo que uno desea para el Día de la Madre. Seguramente, las ventas no llegarán a los niveles del año pasado, que tampoco fue bueno". Salvador Femenía, vocero de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), describió con esas palabras las expectativas del sector de cara a la celebración de este domingo. El pronóstico tuvo razones justificadas: la fecha está marcada por la inflación que vive el país y la disparada del dólar blue.