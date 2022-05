Dice que llegó del año 3780: pronostica una bomba atómica y una guerra contra robots

El video fue grabado en 2018, sin embargo volvió a generar suspicacia y está cerca los 15 millones de reproducciones: augura una bomba atómica, destrucción y guerra contra robots.

Clara es una mujer que asegura que viajó en el tiempo hasta el año 3780, a juzgar por su acento, la mujer parece ser rusa, aunque advierte que revelar de qué país es le causaría “serios problemas” y relató que volvió para contar el relato espeluznante de un futuro que estará controlado por robots asesinos, que tienen la intención de acabar con la humanidad.

“Quiero hablar de eventos que sucedieron en el año 2000. Yo servía en el ejército, y mi único objetivo era construir mi propia carrera. Mi historia está relacionada con los viajes en el tiempo. Les parecerá que esto es una fantasía, pero les aseguro que ya es una tecnología utilizada con fines militares en el presente”, introduce su testimonio.

Clara describe al detalle la supuesta máquina del tiempo que la habría llevado al 3780, el nombre de la máquina del tiempo es Isaac, en honor al profesor que la creó. Funciona con electricidad y es una colaboración entre sillas metálicas, el cuerpo humano, una serie de corrientes eléctricas y frecuencias de tiempo.

También explica las sensaciones de la travesía, “un dolor indescriptible, como si estuvieras dejando tu cuerpo y te encontraras en un viaje espiritual”.

El nombre de su operación secreta era “Rata” porque tuvo que escabullirse como este animal para evitar ser detectada por los robots asesinos. Ahí se reunió con un hombre de su unidad llamado David, “era el único hombre que quedaba vivo desde la última operación que fuimos allí”.

Él la acompañó por el bosque a un refugio para humanos, apenas era un agujero y señaló que vieron miles de muertos y unos 60 u 80 robots. Describió que ahí vio a los robots que eran más altos de los humanos pero con fisionomía similar, hechos de metal pero con cara de humano hecha de un material parecido a la silicona.

Según cuenta la mujer, todo se desató debido a que previamente hubo una guerra entre humanos maquinas, y que incluso se lanzó una bomba atómica en esta confrontación.

"Hubo una gran batalla entre los humanos que se escondían y los robots. Y, por lo que pudimos observar, ellos perdieron la batalla y fueron destruidos por las máquinas. Me acerqué a uno de los robots, y no pueden llegar a imaginar lo que se siente estar allí. Estaba viendo a ese robot dañado que estaba completamente construido de metal pero el rostro estaba cubierto con algo. Un material que me recordaba a la silicona", recordó.

Pero lo más increíble de su relato (dentro de un relato insólito) es su análisis del futuro apocalíptico que dice haber visto en su destino. “Ruinas, edificios prendidos fuego, cuerpos de personas, autos destruidos y otros objetos prendidos en una extraordinaria llama rosada”. Aparentemente, toda esta destrucción habría sido ocasionada por una guerra de lasers entre la humanidad y los robots.

Por últimos afirmó que se "quedó con un microchip de los robots", y que tras esconderse 18 años por mas de seis países diferentes, a fin de mes se encontrará con un científico para entregarle el esquema y parar el futuro ataque.