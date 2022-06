Diego Díaz negó las acusaciones en su contra

Frente a la viralización del hecho, replicado por varios medios de comunicación, el conductor se contactó con la redacción de Diario Popular y sostuvo que "no conoce a la entrenadora en cuestión y que no existe radicada denuncia por acoso sexual alguna".

"La verdad no sé qué decirte porque estoy sorprendido por todo esto. Quiero aclararte que no hay ninguna denuncia de nada. Pero lo más importante es que no sucedió nada de nada. No conocía a esta chica y no entiendo ni comprendo este show de algo que no pasó. Jamás en mi vida tuve un invento así", agregó Díaz.

La denunciante, que en Instagram se presenta como Juli Sagaseta contó, a través de historias en esa red social cómo fue el episodio que asegura haber vivido en el gimnasio.