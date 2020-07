1983 - MARCOS MAIDANA. Nace en la localidad santafesina de Margarita el boxeador Marcos René Maidana, campeón mundial de las categorías super ligero y wélter de la Asociación Mundial de Boxeo.

2008 - NO POSITIVO. El vicepresidente de la Nación Julio Cobos, en su carácter de Presidente del Senado, da su “voto no positivo” para dirimir la ley de retenciones móviles a las exportaciones de granos, con lo que fracasa la iniciativa impulsada por el Gobierno en base a la resolución 125, que era resistida por el sector agropecuario. “La historia me juzgará”, dijo Cobos.

1968 - YELLOW SUBMARINE. Se estrena en el Teatro Pavilion de Londres la película animada Yellow submarine, basada en la canción homónima de The Beatles y dirigida por el

animador canadiense George Dunning. Los Beatles aparecen sólo casi al final de la película junto con sus personajes animados y doblados por actores.

2020 - DIA DEL EMOJI. Se celebra desde 2014 el Día Mundial del Emoji en homenaje a los pictogramas o emoticones de todo tipo surgidos en la década de 1990 y que cambiaron la forma de comunicación en la mensajería por medios digitales.

1906 - CARLOS PELLEGRINI. Muere en Buenos Aires, a la edad de 59 años, el abogado, periodista y político Carlos Pellegrini, presidente de la Nación entre 1890 y 1892, además de fundador del Banco de la Nación Argentina.

1839 - SAN MARTÍN. El brigadier general Juan Manuel de Rosas, gobernador de la provincia de Buenos Aires y caudillo de la Confederación Argentina, designa al general José de San Martín como ministro plenipotenciario ante del Gobierno de Perú.

1923 - ENRIQUE ANGELELLI. Nace en Córdoba el sacerdote Enrique Ángel Angelellli, obispo de La Rioja asesinado en un accidente automovilístico simulado durante la última dictadura militar, cuando luchaba contra la represión ilegal y las desapariciones de personas. En 2019, la Iglesia Católica reconoció oficialmente que la muerte de Angelelli tuvo el carácter de “martirio en odio de la fe”, con lo que anunció su beatificación.

1965 - SANTIAGO SEGURA. Nace en Madrid el actor, guionista, director y productor de cine español Santiago Segura, popularmente conocido por el personaje del detective Torrente. Filmó más de 70 películas, entre ellas las cinco de la saga de Torrente, las más taquilleras en España.

1995 - JUAN M. FANGIO. Muere en Buenos Aires, a la edad de 84 años, el automovilista Juan Manuel Fangio, ganador de cinco campeonatos mundiales de Fórmula 1 y hasta ahora el único piloto que lo hizo con cuatro escuderías diferentes.