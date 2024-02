Una vez retirado de la astronáutica, fundó el Instituto de Ciencias Noéticas, con sede en California, especialmente dedicado a la investigación de las capacidades psíquicas, parapsicológicas y espirituales humanas.

Pero no alcanza con esto para hacerse una correcta idea de la personalidad y profunda capacitación de este hombre. Por eso conviene tener presente su hoja de vida. Bachelor of Science por la Universidad Carnegie Mellon en 1952; luego consigue el Bachelor of Science degree en Aeronáutica en la Escuela Naval de Posgraduados (1961). Doctorado en Ciencias de Aeronáutica y Astronáutica del Instituto de Tecnología de Massachusetts en el año 1964. Doctor Honoris Causa por la Universidad Estatal de Nuevo México (1971), por la Carnegie-Mellon University (1971), por la Universidad de Akron (1979) y por la Universidad Embry- Riddle (1996).

Completó su adiestramiento militar básico en el condado de San Diego, terminando su entrenamiento de vuelo en julio de 1954 en Hutchinson, Kansas, y posteriormente fue asignado a la Patrulla Escuadrón 29, con base en Okinawa. De 1957 a 1958, estuvo en el escuadrón de ataque Heavy Dos, a bordo del USS Bon Homme Richard y del USS Ticongeroga, parte de un proyecto de investigación experimental.

Elegido para formar parte de los astronautas del programa Apolo en abril de 1966, siéndole asignado el Grupo 5. Sirvió como astronauta de apoyo en la misión Apolo 9 y como sustituto del piloto del módulo lunar de la misión Apolo 10. En 1971, es elegido para la misión Apolo 14 como piloto del módulo lunar. Le acompañan como comandante de la misión el veterano astronauta Alan Shepard y como piloto del módulo de mando Stuart Roosa. Durante la misión recogieron 100 kg. de rocas, marcando records como el de más tiempo en la superficie lunar (33 horas) así como el paseo lunar de mayor duración (9 horas y 17 minutos).

Fue elegido también como sustituto del piloto del módulo lunar de la misión Apolo 16. Retirado en 1972 tanto de la NASA como de la Marina de los E. E. U. U., pasó a ocuparse del estudio, investigación y difusión de fenómenos paranormales tanto como los ovnis. Escribió los libros “Exploración psíquica: un reto para la Ciencia”, “The Way of the Explorer Putnam” y “El Camino del Explorador.” Fue invitado permanente para dar conferencias en diferentes instituciones y universidades de todo el mundo.

El diálogo privado entre Edgar Mitchell y Las Heras

Visitó la Argentina varias veces. En setiembre de 2000, nos reunimos en Buenos Aires, con total privacía y tiempo suficiente, una tarde de domingo para conversar sobre Parapsicología, Control Mental y el fenómeno OVNI. Lo que sigue es la transcripción parcial del diálogo sobre los visitantes extrahumanos entre Mitchell y Las Heras. Se trata deun diálogo que no requiere aclaraciones. Solamente es necesario atreverse a analizarlo haciendo inteligencia. (Inteligencia: análisis racional de toda la información disponible.) Así entenderemos la verdadera trama humana dedicada al ocultamiento de la presencia de entidades biológicas extraterrestres inteligentes en nuestro planeta.

-Para comenzar con el tema de los ovnis... necesito conocer si Ud. o sus colegas han visto en el espacio cosas que se puedan llamarse objetos voladores no identificados.

- No. Ni yo, ni ningún astronauta en el programa Apolo observó en el espacio ni naves, ni seres extraterrestres. No puedo referirme acerca de lo que vieron o no los astronautas del transbordador porque no hablé con todos ellos. Pero antes de que los transbordadores estuvieran en servicio, inequívocamente puedo decir que ninguno de los astronautas vieron seres o ni naves extraterrestres, Con todos ellos hablé personalmente.

Sin embargo, aviadores de la Fuerza Aérea estadounidense sí vieron ovnis; pero no como astronautas. Se trata de aviadores militares que, después, fueron astronautas. Durante el período en que fueron jóvenes aviadores de la Fuerza Aérea si vieron ovnis y hasta los persiguieron...

¿Mientras estaban en su tarea de aviadores en actividad?

Si, muchos pilotos; no sólo los de Fuerza Aérea tuvieron esa experiencia.

Por su experiencia y lo que conoce de estos temas, ¿piensa que algunos de esos ovnis pueden ser vehículos extraterrestres creados por seres de otros mundos?

Es una respuesta muy larga a la que no se le puede decir si o no. Es un fenómeno muy complejo y resulta muy difícil dar una respuesta porque en realidad todavía no hay una respuesta afirmativa o negativa. La hipótesis de la existencia de seres extraterrestres es cada vez más fuerte y cada vez hay más evidencia que la sostiene. También hay evidencia de que algunas de las naves que fueron consideradas como vehículos extraterrestres son tecnología muy exótica llevada a cabo por humanos, derivada de conocimientos que extrajeron del avistamiento de naves extraterrestres.

"Una logia muy cerrada"

Bueno, si estos conocimientos están basados en naves extraterrestres, implicaría la real presencia de esos visitantes extraterrestres –al menos– en nuestra atmósfera.

Si, el problema es lo que es de dominio público versus lo que es de archivos secretos clasificados. Y aún es más complejo que eso, que es la departamentalización de una cosa versus la otra. Nosotros decimos los gobiernos deberían saber, pero los gobiernos de hoy en día – el argentino, el francés, el norteamericano, Etc. y muchas de las personas que están hoy en día en el gobierno –tampoco saben sobre esto. Parecería que hay un grupo secreto– una logia muy cerrada – escondido dentro mismo de la estructura gubernamental de los países y ellos son los que tienen el conocimiento y la evidencia.

Incidente Rooswell

-De acuerdo con lo que Ud. investigó y ha estudiado, ¿Cuál es su opinión sobre el incidente Rooswell? Pregunto su opinión personal al respecto.

-Como no estuve allí, no tengo información de primera mano. A pesar de que yo vivía en Rooswell cuando acontecieron los hechos. Era joven. Tenía 17 años cuando el incidente ocurrió. Sólo sé, por haber hablado con investigadores y personas adultas que en aquel tiempo estaban afincadas en esa zona. Únicamente en los últimos siete u ocho años decidí investigar personalmente. La evidencia me dice que sí, que existió el accidente de un vehículo extraterrestre y que se recuperaron cuerpos.

-Esto podría haber pasado en alguna otra parte del mundo.

Pasó en otras partes del mundo. Sólo en los EE.UU., al parecer, hubo dos o tres accidentes de vehículos espaciales extraterrestres. También parece que sucedió en otros lugares del mundo. Pero yo he conversado, en profundidad, sólo con investigadores norteamericanos y no de otros países. Tengo el conocimiento por conversaciones superficiales con investigadores de otras naciones que sí hay evidencia de incidentes similares en otros países. Sabemos que el avistaje de ovni es algo que sucede en todo el mundo. Aparentemente hubo otros accidentes en otros lugares. No demasiados.