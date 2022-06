El conductor que atacó al colectivo en Recoleta justificó su reacción

No se encuentra explicación lógica a lo que a simple vista fue una simple discusión de tránsito que desencadenó en una reacción desmedida por parte del dueño de un auto que detuvo su marcha y destrozó un interno de la línea 109, primero los espejos y luego el parabrisas.

El sujeto que se dio a la fuga luego de su accionar, dio este martes su punto de vista y justificó su accionar aduciendo que el colectivero le acercaba el bus demasiado cerca de su auto, en una actitud hostil.

"¿Qué siente el colectivero al tener semejante porte de transporte automotor y darle a alguien? ¿Qué siente?", se preguntó el hombre -que se identificó como Alejandro- ante la requisitoria de Telefé Noticias.

"No estoy con furia, estoy mal. Tengo que frenar, entonces ¿qué hago? ¿Atropello a alguien o hago que me choque? ¿Qué le voy a decir? 'Ché, por favor, ¿podés frenar?' No, el chabón venía a embestirme", sostuvo.

Agresion-a-colectivo.mp4 Alejandro, el hombre que agredió al colectivo de la línea 109, dio su punto de vista. Fuente: Telefé Noticias.

En el video grabado a bordo del colectivo se ve como, de manera premeditada, detiene la marcha de su Dodge Polara, saca un fierro y empieza a pegarle a ambas hojas del parabrisas hasta hacerlo estallar. Luego de increpar al chofer de la línea 109, un transeúnte le pide que se calme, se sube a su viejo auto y se dio a la fuga.

El hecho ocurrió en la esquina de las calles Paraguay y Jean Jaures, y según el testimonio de testigos, Alejandro frenó su auto de repente y el transporte urbano no llegó a evitar el impacto que, de todas maneras, fue leve y no el causó daños.

CLASICO.jpg El "auto clásico" de Alejandro, un Dodge Polara que dice cuidar mucho y que motivó su reacción desmedida. Captura.

"Soy una persona más, como todos, que va y viene al trabajo con su autito. En este caso es uno clásico, una persona que le gustan los autos clásicos, y me llevó muchos años levantarlo para que un colectivero en cualquier maniobra de hora pico se me pegue y se me pegue y yo tengo que frenar en los semáforos", argumentó el agresor.

"¿Si se me cruza alguien qué hago entonces? ¿Atropello al que tengo adelante porque tengo al señor atrás o qué?", reclamó, visiblemente alterado por la situación", añadió.