Enfermeros de la Ciudad reclaman reconocimiento profesional

En el marco del Día Mundial de la Enfermería, los trabajadores y las trabajadoras de ALE tienen previsto movilizarse a las 13 hasta el Congreso Nacional, donde continuarán recolectando firmas de apoyo al proyecto de Reconocimiento Profesional y, posteriormente, a las 17.30, partirán en caravana hacia Plaza de Mayo.

"Que en el Día Internacional de la Enfermería, la comunidad no nos deje solas y solos", pide la convocatoria a la movilización de los trabajadores de la salud.

La "jornada de lucha" de hoy tiene como consigna "Carpazo por Reconocimiento Profesional y Marcha de Antorchas a Plaza de Mayo" en homenaje a los enfermeros que murieron en la pandemia. La campaña busca recolectar las 40 mil firmas requeridas para que se trate en la Legislatura de la Ciudad del proyecto.

Carolina Cáceres, enfermera del Hospital Tornú y referente de ALE, reclamó el "reconocimiento a los derechos" del sector, especialmente en tiempos de pandemia de coronavirus.

"En este el Día Internacional del Enfermería mucho no hay para festejar", indicó esta mañana Cáceres en diálogo con AM 750, la trabajadora de la salud también subrayó que el sector está “agotadísimo” y reconoció que el año pasado no tuvieron períodos de descanso.

Caceres además relato que en este año tuvieron "un mínimo acceso a las licencias de descanso, que no duró más que tres meses y que no tenían con quién cubrirlas" y aseguró: "desde marzo nos dejaron sin licencia hasta el año que viene".

Embed pic.twitter.com/gELNVq9AgQ — Asociación de Licenciados en Enfermería (@LicenciadosEn) November 10, 2020

“Tenemos mucha bronca por la falta de reconocimiento salarial y profesional”, indicó Cáceres. Por lo que manifestó: "En la Ciudad más rica del país estamos ganando salarios por debajo de la línea de la pobreza, en una inequidad tremenda con respecto al resto de los profesionales"

Según manifestaron desde el sector, se pide a la Ciudad de Buenos Aires que se incluya a la enfermería entre los grupos reconocidos profesionalmente por la Ley N°6035. “Cumplimos con los requisitos que esa ley impone. No sé cuánto más tenemos que pelear por algo que deberían reconocer, porque no hay ninguna duda de que las enfermeras somos profesionales de la salud”, manifestó.

Los actores Coco Sily, Paola Barrientos, Damián De Santo, Freddy Villarreal y Cecilia Roth, el músico Pablo Sbaraglia, las periodistas Marcela Feudale, Víctor Hugo y Miriam Lewin, y el historiador Felipe Pigna, son algunos de los que se han sumado a la iniciativa de los trabajadores de la salud.

Fuente: Télam.