"Estamos vivos de milagro", dijo un pasajero del tren San Martín que chocó en Palermo

La filmación, que fue subida a las redes sociales y no tardó en viralizarse, dura poco más de 30 segundos y da cuenta de cómo se vivieron los instantes posteriores a la colisión que tuvo lugar alrededor de las 10.30, cuando un tren que iba con pasajeros chocó contra otro que iba en el mismo sentido y llevaba material de trabajo, provocando su descarrilamiento.

En principio las autoridades hablaban de 16 heridos, pero luego el número de víctímas que debieron ser asistidas subió hasta 100, de las cuales 30 fueron derivadas a distintos hospitales con diversos tipos de lesiones. Dos de ellos tienen traumatismo de cráneo y fueron transportadas en helicóptero al Santojanni. El hecho ocurrió a la altura del puente que está en Dorrego y Figueroa Alcorta.

Pasajero choque trenes Palermo.mp4

“La formación fue totalmente evacuada y los heridos fueron trasladados a los Hospitales Fernández, Pirovano, Rivadavia, Santojanni, Durand, Tornú, Ramos Mejía y Gutiérrez”, informaron fuentes oficiales. Un efectivo de la Policía que iba a bordo del tren fue derivado al Churruca.

Alberto Crescenti, titular el SAME, aseguró: “Lo principal es que no tenemos víctimas fatales, los perros han peinado los vagones más complicados por el impacto y no encontraron nada”. De los cuatro maquinistas involucrados en el choque, sólo uno debió ser hospitalizado. Por el impacto, hubo un derrame de combustible, lo que obligó a los equipos de rescate a neutralizar la sustancia con espuma para evitar incidentes mayores.

Choque de trenes.jpeg El choque de trenes ocurrió esta mañana alrededor de las 10.30, en cercanías a la estación Palermo, en la avenida Figueroa Alcorta y Dorrego.

Cómo fue el choque de trenes en Palermo

Las autoridades intentan determinar cómo fue la mecánica del accidente. Se cree que una formación que trasladaba pasajeros rumbo a Pilar chocó desde atrás a otra que trasladaba materiales para trabajos de mantenimiento en la misma vía.

Una primera versión que luego fue descartada indicaba que el incidente fue consecuencia de un descarrilamiento. “Lo más probable es que haya sido al revés: el descarrilamiento de las formaciones se produjo después del choque”, especuló un integrante del equipo de emergencia que estuvo en el lugar y fue citado por Infobae. La causa judicial quedó a cargo del juez federal Julián Ercolini y del fiscal Carlos Rívolo. Investigan un estrago doloso.

Omar Maturano, secretario general de La Fraternidad, denunció que había una locomotora detenida en las vías. “Se le dio vía libre al tren de pasajeros, se encontraron y chocaron”, precisó. El gremialista denunció que el sistema de señalización no funcionaba. “Hace 10 días que estamos trabajando así porque se roban los cables de señalamiento, venimos reclamando que los reparen pero no hay repuestos, hay una degradación total de la empresa”, informó. Y agregó. “No hay repuestos para señalamiento, pero tampoco para los trenes, hoy estamos conduciendo trenes como un día sábado, al 75%, la degradación del presupuesto es total”.