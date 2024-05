Choque de trenes: imágenes impactantes de las formaciones accidentadas

El siniestro se produjo este viernes en la mañana a la altura de Figueroa Alcorta y Dorrego cuando un tren que iba con pasajeros desde Retiro hacia Pilar chocó con otra formación en la que iban solo el motorman y un ayudante.

Las redes sociales se inundaron de imágenes y videos que muestran el después del accidente y el operativo de policías, Cuerpo de Bomberos de la Ciudad y la Policía de la Ciudad,

cHOQUE DE TRENES .mp4

Uno de ellos refleja cómo quedaron los vagones luego del impacto, que hasta el momento dejó un saldo de 90 heridos, 30 de los cuales que fueron trasladados a diversos hospitales porteños.

El mayor daño lo tuvo la parte trasera del tren que estaba vacío, que descarriló producto del impacto, mientras que el que estaba con pasajeros sufrió roturas en la parte delantera.

Choque de trenes video 2.mp4

El accidente

Un tren de la línea San Martín que iba con pasajeros desde Retiro hacia Pilar chocó con otra formación con material de trabajo, descarriló, y 30 personas heridos de gravedad (de un total provisorio de 90) trasladadas a los hospitales Fernández, Pirovano y Rivadavia.

Según informaron fuentes policiales, el choque ocurrió esta mañana alrededor de las 10.30, en cercanías a la estación Palermo, en la avenida Figueroa Alcorta y Dorrego.

Alberto Crescenti, titular el SAME, aseguró: “Lo principal es que no tenemos víctimas fatales, los perros han peinado los vagones más complicados por el impacto y no encontraron nada”.

Crescenti especificó además que asistieron a 90 personas, 30 de las cuales se encuentran en “código rojo” y tuvieron que ser trasladadas a los hospitales de la zona. Dos de ellos tienen heridas de consideración.

Los Bomberos realizaron un triage primario, y algunos pasajeros evacuaron la zona por sus propios medios, en tanto que quienes aducían algún dolor quedaron a resguardo. También se hizo una inspección y no se encontraron personas atrapadas.

En tanto, otro grupo de Bomberos dispuso preventivamente de una línea junto a las formaciones.