Falleció Jorge Giacobbe y su hijo lo recordó en las redes

Jorge Giacobbe falleció a los 67 años y estaba internado en el Hospital San Carlos, del partido bonaerense Capitán Sarmiento.

En su cuenta de Twitter, Giacobbe hijopublicó una carta titulada "Gracias, viejo" con su firma y el sello de la famosa consultora de opinión pública, donde expresó: "Además de mi padre fuiste mi compañero. Mi amigo, socio, formador, compinche y referencia".

"De los dolores profundos pero imaginables de la vida, me toca ahora despedirte, viejo. No quiero, simplemente me toca. La muerte nos ronda y nos asedia, y sin embargo, nuestro deber es celebrar la vida", manifestó el analista político.

Embed A título de homenaje. Gracias, viejo. pic.twitter.com/HUTVVu7cx8 — Jorge Giacobbe (@JorgeGiacobbe) June 1, 2021

Giacobbe expresó su agradecimiento para su padre y destacó: "Fuiste generoso en enseñarme muchas cosas con tus virtudes, y más generoso todavía en enseñarme otras tantas con tus carencias".

El consultor también agradeció "a los que participaron de su historia, a las personas que lo amaron y lo cuidaron" y "a los que caminaron a su lado en distintos momentos de la vida".

ADEMÁS:

Maestra rural murió en Salta tras caerse por un barranco cuando iba a vacunarse

Ford sigue cerrando concesionarios en la Argentina

En el mismo sentido, reconoció"al intendente Javier Iguacel que lo recibió en Capitán Sarmiento y que se preocupó hasta el último minuto" y "a los médicos, enfermeras y personal del Hospital San Carlos y al equipo del Dr. Ricardo Sánchez, que lo cuidaron heroicamente en una pele desigual que solo se explica por la profunda vocación de la medicina".

El economista Roberto Cachanosky también lo despidió en las redes sociales: “Lamento profundamente que Jorge Giacobbe padre nos deje. Gran persona con quién compartimos momentos de charlas agradables y siempre dispuesto a dar una mano”.

Embed Lamento profundamente que Jorge Giacobbe padre nos deje. Gran persona con quién compartimos momentos de charlas agradables y siempre dispuesto a dar una mano. Un fuerte abrazo a @JorgeGiacobbe

Lo vamos a extrañar https://t.co/UFTAFScO4z — Roberto Cachanosky (@RCachanosky) June 1, 2021

Jorge Giacobbe padre se inició en la actividad de consultoría en 1992 y presidía Giacobbe & Asociados Opinión Pública S.A. desde el año 2000.

Fue presidente de JIM Publicidad (vía pública), del directorio del Diario La Calle (Río Cuarto, Córdoba), del directorio EMCOMAT SA y de la Consultora Imagen SA, además de socio gerente de la consultora Germano & Giacobbe SRL.

En la esfera pública, fue subgerente de Resguardo Patrimonial de YPF (1984-87) y auditor de la Comisión Revisora de Cuentas de las Empresas del Estado, del Senado de la Nación (1975-76).