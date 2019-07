Faltan espacios de lactancia en las empresas

Un 92 por ciento de las firmas argentinas carece de un lactario así como el 95 por ciento "no facilita el acceso a espacios de cuidado infantil dentro de los beneficios que ofrece a sus colaboradores"

El 92 por ciento de las empresas en Argentina no cuentan con un "espacio amigable de lactancia o lactario", de acuerdo a un estudio sobre Sector Privado y Derechos del Niño, elaborado por UNICEF, en el que también se destaca que un 32 por ciento de las compañías relevadas "no ofrece reducción horaria" para aquellas mujeres que están amamantando a sus hijos. Al mismo tiempo, se pondera que el 84 por ciento respeta lo establecido por ley, en relación al otorgamiento de licencia con goce de sueldo y hasta un 6 por ciento de ellas brinda una remuneración extra, mientras que apenas el 50 por ciento supera lo normado en los días no laborables para los padres, que es apenas de dos jornadas.