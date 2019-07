"Todo comenzó la semana pasada. Estaba programada una cirugía para amputarle un dedo de su pie derecho. La cirugía se realizó, fue todo normal, se le sacó la necrosis que había", precisó Mayra, en contacto con TN.

Y añadió: "La devolución fue que el pie seguía comprometido pero que por el momento, se había determinado apuntar solo ese dedo. Eso fue el miércoles pasado".

El domingo el diagnóstico fue desalentador, detalló la hija: "Vino el doctor Rico, el cirujano cardiovascular, nos dijo que como la infección avanzaba, había que amputar la pierna derecha. Obviamente, siempre procediendo sobre el mismo miembro".

Ante ese panorama, la operación se realizó el lunes desde las 19, y duró casi una hora, tras lo cual tuvieron contacto con un profesional a cargo, de apellido Cardozo, quien le informó que la infección se expandió y tuvieron que cortar por encima de la rodilla de la pierna derecha.

"Bajamos a la habitación con mi marido y en un momento él advierte que le habían cortado la otra pierna. Yo le decía 'no puede ser'. Levanto la sábana, porque mi mamá estaba bajo los efectos de la anestesia, y veo que el miembro que le faltaba era el izquierdo. Inmediatamente salgo corriendo. Voy y toco timbre en el quirófano otra vez", manifestó la mujer.

Se encontraron con Cardozo en el pasillo y comenzó la discusión: "Ahí lo agarro y le digo '¡¿Qué hiciste?!'. Él estaba muy nervioso. No tenía palabras. No sabía qué decirme. Me decía algo como 'en la cirugía notamos que en el otro pie, en el talón, había otra infección', pero repetía cosas sin sentido".

Mayra comentó al canal TN que pidieron en varios oportunidades la historia clínica para corroborar el gravísimo error que cometieron Cardozo y Rico, pero el pedido fue rechazado.

"Tuvimos que llamar a la policía, acusándolos de secuestro de historia clínica", enfatizó, para luego agregar que finalmente le dieron el teléfono de Rico y empezaron otro calvario.

"No me decía nada. Me decía que no podía darme ninguna explicación, que por teléfono no iba a hablar y que recién hoy, miércoles, iba a venir al consultorio y recién ahí iba a pasar por la habitación a ver a mi mamá", aseveró.