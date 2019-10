Habló la motorwoman del subte que casi arrolla a una mujer

“Me puse mal, me estresó, no lo podía creer, es bastante fuerte…Me quedé muy preocupada por la chica”, aseveró la conductora de la unidad, de nombre Roxana Elizabeth Flores. “Me quedé muy preocupada por ella”, confesó.

La mujer recordó que después de dar aviso como dice el protocolo, bajó de la formación para ver cómo estaba y luego se acercaron compañeros a ayudar. “Y yo tuve que seguir, por protocolo, porque llevamos pasajeros”, relató.

A raíz de que debió accionarse el freno de emergencia, los pasajeros que viajaban en el subte afortunadamente sólo sintieron un latigazo, “pero al no ser muy brusco, no sufrieron ningún golpe”.

Sin embargo, reconoció que ver a la mujer tirada en la vías fue una situación estresante, en la que “lo único que querés es que frene, porque dependés de que responsa el freno de emergencia y que el tren responda bien”.

Como consecuencia de la situación de tanta tensión que vivió, a Flores le recetaron unos días de descanso a fin de poder superar este momento.