En una entrevista con El Tribuno de Salta, Claudia Vilte, viuda del docente jubilado, dio precisiones sobre la muerte de su esposo en soledad, denunció que le robaron dinero tras el siniestro y acusó de "falta de humanidad" a los "monstruos" que no lo asistieron.

"Hablo para que a ninguna otra persona le pase lo que a mi esposo. Y no estoy hablando solo de la inhumanidad de quienes no quisieron darle atención médica, sino de la corrupción que sufren las víctimas como le sucedió a él", denunció.

Vilte denunció que más allá de que su esposo no fue atendido por falta de dinero local, el personal médico de Ivirgazama robó dinero y algunas pertenencias de Benítez.

"Mi esposo no se iba a ir sin plata; él llevaba 25 mil pesos argentinos que cambió allá por 700 pesos bolivianos. Me lo dijo a mí por teléfono previo al accidente y los amigos aseguran que prácticamente no habían gastado en nada durante el viaje", precisó.

Vilte señaló que cuando le devolvieron las pertenencias de su marido fallecido, le dieron sólo 40 pesos bolivianos y que le hicieron pagar 30 por los "gastos de atención en la salita".

"A la actitud de esos monstruos que lo dejaron morir sin atenderlo, se suma esa corrupción con una persona que ya estaba muerta", denunció Vilte.

"La policía entregó sus pertenencias a sus compañeros en ese momento, pero la motocicleta de mi esposo quedó en Bolivia. Será mi yerno quien se encargue de hacer ese trámite que será muy engorroso para recuperarla, pero tenemos que hacerlo", confirmó.

El docente salteño tuvo un accidente vial en la localidad boliviana de Ivirgarzama el domingo 3 de julio, y se investiga si su muerte estuvo vinculada con la falta de atención médica.

Familiares y amigos de la víctima denunciaron que la ambulancia del lugar se negó a trasladar el cuerpo a un hospital de una ciudad vecina por falta de "dinero boliviano" o "dólares".