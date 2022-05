¿Habrá paro de colectivos mañana martes 10 de mayo?

El gremio convocó a esta medida de fuerza con el fin de equiparar los sueldos de los choferes de las provincias con los salarios que se pagan en el AMBA.

El secretario general de la UTA, Roberto Fernández, manifestó en diálogo con GO Noticias que espera "una solución al reclamo salarial de los trabajadores del interior". Por su parte, el secretario de Interior de UTA nacional, Jorge Kiener, indicó en declaraciones a Cadena 3 que si esta tarde no se soluciona el conflicto "no se le puede echar la culpa a los trabajadores que han sido pacientes y prudentes". ¿Habrá paro?

El Consejo Directivo Nacional de la UTA lanzó un comunicado en el que establecen que si hoy no obtienen respuestas sobre el aumento salarial de los choferes de colectivo, habrá paro total del servicio de transporte.

De avanzar con el paro de colectivos, el servicio urbano e interurbano de Córdoba, Santa Fe, Salta, Tucumán y Neuquén se podrán ver afectados.

La medida de fuerza había sido convocada ante la falta de acuerdo salarial en el marco de las paritarias del sector. El 8 de abril, la UTA cerró un acuerdo para los choferes de corta y media distancia del AMBA, con un aumento del 50%, escalonado, que llevará el salario básico a 150 mil pesos desde agosto. Además del pago no remunerativo de 43 mil pesos, en cuatro cuotas.

El gremio reclama que se equiparen los salarios del interior del país con los que perciben por el mismo trabajo aquellos que prestan servicios en AMBA.