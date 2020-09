Las jurisdicciones que aún están afectadas por el avance del fuego son Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Tucumán, Salta y San Luis.

Según el reporte emitido este martes por el SNMF, los focos que se encuentran activos están localizados en el Delta del Paraná, en La Cumbre, departamento de la Punilla y en Alta Gracia, Córdoba, al igual que en la localidad tucumana de Burruyacú, Cruz Alta, y en Cumbres de Raco en Tafí Viejo, de la misma provincia.

Los incendios de Córdoba, ya controlados, se cobraron otra víctima. Los incendios de Córdoba, ya controlados.

También se encuentran afectados por las llamas Pocitos, en la jurisdicción del departamento General José de San Martín, en la provincia de Salta y en las localidades de Villa Larca y Papagayo, San Luis. Por su parte, la localidad santafesina de Los Amores por el momento las llamas están contenidas, en tanto en Intiyaco y en Cañada Ombú, el fuego está extinguido.

El viento, como principal enemigo

Las fuertes ráfagas de viento en el norte de San Luis, que podrían superar los 70 kilómetros por hora según el informe de la Red de Estaciones Meteorológicas de la provincia (REM), influyen sobre los focos de incendios locales, donde se complica el trabajo de brigadistas y bomberos.

Embed El jefe de San Luis Solidario informó que hoy se registró un incendio en la zona de La Florida, y ya fue controlado, mientras que el foco en la localidad del Morro se intensificó debido a las condiciones climáticas. Bomberos y brigadistas se encuentran trabajando en la zona. pic.twitter.com/3JOP0YbiBV — San Luis Gobierno (@SanLuisGob1) September 29, 2020

“El incendio del Morro se intensifica”, confirmó el jefe de prensa del Ministerio de Seguridad, Gabriel Casari, que agregó que hay un foco que se desató en la localidad de la Florida, a 40 kilómetros de esta capital, que ya fue "controlado”.

Sin embargo, en el norte continúa activo el fuego en Villa Larca y Papagayos, al que se suma la localidad de El Morro, donde “el viento expandió el fuego”.

Cabandié, contra la Justicia

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, lamentó la "inacción" del juez federal de Paraná, Daniel Alonso, quien se encuentra a cargo de la causa por los incendios en el Delta del Paraná y le reprochó "no haber emitido un fallo todavía y no haber investigado".

Cabandié explicó que la Justicia "no ha procesado ni detenido a ninguno y es insólito que eso pase".

Al respecto, el ministro agregó que "pareciera que al juez federal Alonso no le funciona la impresora, porque no ha emitido un fallo todavía, no ha investigado, no ha hecho la tarea que tienen que realizar".

"Lo he dicho con vehemencia pero también con responsabilidad, ante la inacción de la justicia; hay una connivencia entre sectores empresariales y la justicia", completó.