Jorge Macri destacó que "la Ciudad aguantó muy bien la tormenta"

"Cayó muchísima agua, en pocas horas más de 190 milímetros. El promedio para mayo es de entre 89 a 93 milímetros, o sea que en menos de 30 horas cayó el doble de lo que cae en el mes", expresó.

En ese sentido, Macri señaló que "gracias a las obras, la Ciudad aguantó muy bien la tormenta. No tuvimos inundaciones y el sistema de escurrimiento funcionó".

Además, destacó en declaraciones a la prensa que "hubo mucho trabajo en los barrios más populares para evitar los anegamientos, con bombas en algunas zonas como Los Piletones, en el sur de la Ciudad, que a veces requieren reforzar, porque toda la obra del colector del Riachuelo impacta en el desagüe de la cuenca del arroyo Cildañez, que golpea en todo el sur de Lugano y Soldati".

Por otra parte, considero que "Las obras hay que continuarlas y mantenerlas. Negar el cambio climático es negar lo que nos está pasando".

"Las obras que hicimos y las que estamos haciendo están funcionado. Por eso, no sirve ni la desidia que vemos en algunos municipios ni esa lógica de pensar que sin obra pública uno puede vivir. No hay negocios en esas obras. Cuando logramos que una obra no se inunde no sólo le damos tranquilidad a la gente sino que también la propiedad vale más", concluyó.